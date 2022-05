Najaarsprogramma De Leest is bekend: van Wouter Deprez tot een uitgebreid filmaanbod

Cultuurhuis De Leest blijft niet bij de pakken zitten en stelt graag een populair en breed najaarsprogramma voor op maat van de cultuurliefhebber in de brede regio. “Na een periode waar er slechts wisselend aan cultuursnuiven kon worden gedaan, komt De Leest versterkt uit de coronadip en stelt naast een veelbelovend podiumprogramma ook een vernieuwd filmaanbod voor”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe.

“Ook dit najaar zorgt De Leest weer voor heel wat afwisseling op het podium. De toneelliefhebbers worden onder andere verwend door Compagnie Cecilia waar Sebastien Dewaele en Wouter Bruneel (Eigen Kweek) in het sappig West-Vlaams de rijke geschiedenis ‘Once upon a Time in de Westhoek’ brengen. Theater Malpertuis en Cultuurkapel De Schaduw presenteren samen met De Leest ‘En Avant’, een theaterfestival met topstukken van jonge makers, terwijl Fred Delfgaauw en zijn wonderbaarlijk mooie poppen een magische versie van ‘King Lear’ komt neerzetten”, licht cultuurconsulent Geerwin Vandekerckhove toe.

Toneel dat de lachspieren masseert, is er met het Prethuis en De Sven De Ridder compagnie, comedy op Champions League-niveau met ‘Speech’ van Wouter Deprez of ‘Welcome tot the Rebellion’ van Michael van Peel. Ook de allerkleinsten worden verwend met de musical ‘Peppa Pig Live!’ of met de nieuwe show van Kapitein Winokio.

“Naast de vele muziekpareltjes die je in onze ‘living’ kan komen beluisteren organiseren we in stijl ‘Sky full of Stars’, een galaconcert van de Koninklijke muziekkapel van de Marine in de aloude Izegemse hafabra-traditie. Jesus Mendez is dan weer een wereldster in de internationale Flamencoscene die naast de grote zalen ook in De Leest concerteert. Släpstick brengt met ‘The Roaring Twenties’ wellicht één van de grootste entertainmentshows die we op ons podium mochten ontvangen”, aldus Geerwin Vandekerckhove.

Als je dacht dat ‘Buzze en Kowlier’ de Izegemse hip-hopscene bleven bepalen heb je het helemaal mis. Op de ‘Labelnight’ van Catharsis-productions hoor je vier hip-hopacts met Izegemse wortels.

Fans van Nick Cave kunnen zich dan weer laten meevoeren met Kurt Overbergh, artistiek directeur van de AB, in ‘I just don’t understand Nick Cave’.

Vernieuwd filmaanbod mét nieuwe professionele projector

In cultuurhuis De Leest kan je dit najaar niet alleen naar wonderlijke theatervoorstellingen en concerten komen kijken. “Elke dinsdagavond wordt de schouwburgzaal omgetoverd tot een bioscoop. We zijn dan ook apetrots om, gewapend met een nieuwe professionele projector, een reeks toegankelijke filmtoppers te presenteren die je niet mag missen”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “We kozen voor een uitgelezen reeks pareltjes, zo uitgekozen dat ze een breed publiek aanspreken Alleen, in familieverband of met enkele goede vrienden kan je wekelijks komen genieten van een topfilm en achteraf eventueel gezellig bijpraten in het cultuurcafé. Belgische films (‘Dealer’, ‘Nowhere’, ‘Kom hier dat ik u kus’, ‘L’ennemi’) worden afgewisseld met oscarwinnaars (‘Belfast’, ‘Nightmare Alley’, ‘West Side Story’, ‘King Richard’) en andere ‘must-sees’ (‘Licorice Pizza’, ‘The Card Counter’…)”.

Zin in een leuke film met de kinderen tijdens de herfstvakantie? Trek je mooiste Halloweenpak aan en kom genieten van ‘Molly Monster’ of ‘De gebroeders Schimm’. Achteraf krijg je een superlekkere suikerspin en een griezeldrankje!

Online voorverkoopdag De voorverkoopdag van zaterdag 21 mei wordt opnieuw online georganiseerd. Op die dag blijven de deuren van De Leest dus gesloten, maar kan je vanaf 9 uur stipt tickets kopen via www.deleest.be. Telefonisch of via mail kan je dat die dag nog niet doen (pas vanaf maandag 23 mei om 9 uur). Mocht je echter problemen ondervinden tijdens het online bestellen, staat een team medewerkers klaar om op de voorverkoopdag tussen 9 uur en 13 uur telefonisch te helpen op 051 33 76 20.