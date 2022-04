Na twee jaar nog eens een Hallebedevaart: “Een traditie die overeind blijft”

Na een onderbreking van twee jaar door corona, vindt er weer een Hallebedevaart plaats. Op 29 april vertrekt het broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle voor een 85 kilometer lange wandeltocht naar de basiliek van Halle. “We willen deze traditie in ere houden”, klinkt het bij het bestuur.

Het broederschap in Wielsbeke werd gesticht in 1963. René Lannoo en Maurits Vanden Bussche wandelden jaren mee met het broederschap uit Oostrozebeke, maar besloten één in Wielsbeke op te richten. Ook Jan Claerhout, Gaston Gheeraert, Georges Van Respaille, Jan Vandermeulen en Roger Vandemaele stapten in het bestuur. Sindsdien gaat de broederschap elk jaar zelf te voet naar Halle.

Jan Vandermeulen is nu nog altijd bestuurslid, samen met Freddy Pauwels, Daniël Lannoo, Luc Tanghe, Yves Vanden Bussche, Dirk Claerhout en Filip Vandenhende. Zij organiseren elk jaar de bedevaart, al ging die de laatste twee jaar niet door. “Corona stak daar een stokje voor. Dat deed wel wat raar, want het begint toch altijd de kriebelen als we eind april naderen. We leven daar toch wel naartoe”, vertelt Freddy. “We zijn blij de traditie opnieuw te kunnen oprakelen. We laten de bedevaart niet zomaar verdwijnen en er was wel vraag naar bij de mensen.”

Niemand neemt hieraan deel voor de leute

Elk jaar kan de bedevaart rekenen op ongeveer 50 deelnemers. Onder hen ook Norbert Moerman. De gewezen Wielsbekenaar wandelt dit jaar voor de 60ste keer mee. “Een prachtige prestatie. Hij is een van onze vaste klanten en mag die dag onze grote vlag dragen”, vertelt Luc Tanghe. Hoewel er onderweg nog heel wat paternosters worden gelezen, trekt de bedevaart ook jonge mensen aan om mee te wandelen. “De jongere mensen doen dat minder uit geloofsovertuiging, maar eerder uit zingeving. Zo wandelen ze bijvoorbeeld met een ziek familielid in gedachten. Niemand neemt hieraan deel voor de leute”, weet Freddy.

Praktisch

Op 29 april trekt de bedevaart zich om 16 uur op gang aan de Onze-Lieve-Vrouw van Halle-kapel in de Reynaertstraat. Onderweg houdt de bedevaart zes keer halt voor verzorging en om iets te eten. Op 30 april rond 12.30 uur zouden de bedevaarders moeten aankomen in Halle. Daarna volgt er een misviering in de basiliek. (NV)

Inschrijven kan bij Freddy Pauwels op 0477 72 33 97. Wie met de bus wil meegaan kan inschrijven bij Mia Deloddere op 0479 99 25 43. Meer info: www.hallebedevaartwielsbeke.be.