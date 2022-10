Na twee coronajaren weer een heuse kindermarathon in Kuurne: “Lopen voor Lisa, onze leerling die vorig jaar stierf aan botkanker”

Op donderdag 29 september werd in aanloop van Kuurne kermis om 13.30 uur opnieuw het startschot gegeven voor de traditionele kindermarathon van de vrije basisscholen Sint-Pieter en Sint-Michiel. Dit jaar ging de sponsorloop, omwille van de centrumwerken, door aan de vrije basisschool Sint-Pieter. “Elk jaar kiezen wij een goed doel,” vertelt Ilse Desmet, directrice van vbs Sint-Pieter. “Dit jaar lopen we voor Koester, een afdeling van het Kinderkankerfonds. Hiermee willen we Lisa Ampe herdenken. Lisa was een leerling van VBS Sint-Michiel en stierf vorig jaar bijna dag op dag, net voor Kuurne kermis, ten gevolge van botkanker.”

De voorbije twee coronajaren kon de marathon niet doorgaan omwille van de toen geldende ‘bubbels’, maar werd er wel een trial georganiseerd in elke school apart. Dit jaar kon deze sportieve wedstrijd die gelopen wordt door kleuters en lagereschoolkinderen weer in al zijn glorie doorgaan. De loopwedstrijd startte onder een stralende zon, maar na een uur begon het te regenen. Dit weerhield de kinderen niet om toch verder te lopen, ook al werden ze nat. Oshin Derieuw, bokskampioen uit Kuurne, was aanwezig om alle kinderen te steunen en aan te moedigen.

Recordbedrag opgehaald

De kleuters en kinderen van beide scholen konden zich laten sponsoren per gelopen ronde. In totaal liepen er bijna 400 kinderen en werd er een recordbedrag van 4890 euro opgehaald. Dit bedrag zal binnenkort overhandigd worden aan Koester. “Het ene jaar lopen onze kinderen voor een buitenlands goed doel, zoals de oprichting van een schooltje, het andere jaar voor een binnenlands goed doel. Dit jaar kozen we voor Koester. Dat is een thuiszorgproject van het UZ Gent dat eenbrug slaat tussen het ziekenhuis en de thuiszorg. Het begeleidt zieke kinderen en hun ouders en geeft ook palliatieve comfortzorg. Tijdens regelmatige huisbezoeken en telefonische contacten streven zij ernaar om de symptomen zo goed mogelijk onder controle te houden. Daarbij komt de levenskwaliteit op de eerste plaats. Samen met de psychologen bieden zijpsychosociale ondersteuningaan het kind en de familie. ‘Zo zorgde Koester ook voor begeleiding en zorg van de zieke Lisa en haar familie. Wij zijn daar dankbaar voor en daarom kozen we dit project”, vervolgt Ilse Desmet.

Terwijl de kinderen lopen, staan er aan de kant vele ouders en grootouders de kinderen aan te moedigen. Een van hen is Liesbet Verhelle: “Ik ging hier zelf, zovele jaren geleden, naar school. Nu gaan mijn kinderen hier naar school en lopen zij ook deze kindermarathon, net als ik indertijd. Het is zo mooi dat de opbrengst naar Koester gaat. Zo is Lisa er vandaag toch ook een beetje bij.” De vrouw naast haar knikt en zegt: “De ouders van Lisa hebben veel steun gekregen van de school en nu nog steeds. Het is hartverwarmend voor de ouders, maar ook voor ons allemaal, dat deze kindermarathon gelopen wordt voor Lisa.” (ADM)