Na succes van vorig jaar opnieuw woonmarkt in Oostende

Woensdag vond voor de tweede keer een woonmarkt plaats in Oostende. Je kon er terecht voor alle mogelijke informatie omtrekt kopen, verkopen, huren en verhuren van een woning.

De woonmarkt vond plaats in de Bibliotheek Kris Lambert. “Vorig jaar was dit zo’n groot succes dat we meteen besloten hebben om ook dit jaar weer een woonmarkt te organiseren”, zegt schepen van Wonen Kurt Claeys (Open VLD). “Op één namiddag kwamen vorig jaar bijna 200 mensen langs. De bedoeling is om alle informatie omtrent wonen samen te brengen op één plaats, zodat je er in één keer alles kan vinden wat je wil weten. Diverse stadsdiensten, sociale huisvestingsmaatschappijen, het Sociaal Verhuurkantoor, de brandweer en voor het eerst ook de politie, het Energiehuis Oostende, de Eigenaars- en de Huurdersbond, het Opbouwwerk Dak- en Thuislozen… waren er vertegenwoordigd.”