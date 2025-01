Na plotse dood vriend laat Pascal (48) zich opnemen in ziekenhuis: “Pinten drinken was een vorm van ontspanning”

Pascal De Guffroy (48) vond heel z’n leven ontspanning in “het drinken van pinten”. Na het plotse overlijden van een jongere vriend laat hij zich opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis, dat begint aan een nieuwbouw voor wie kampt met verslaving. “Een erg belangrijk moment voor ons ziekenhuis.”

“Ik heb meer dan dertig jaar pinten gedronken. Een vorm van ontspanning. Tot ik inzag dat het een vlucht was om de computer in mijn hoofd stil te leggen. De plotse dood van een 34-jarige vriend opende de ogen.” Aan het woord is Pascal De Guffroy (48), vader van twee tienerzonen uit Roeselare en voormalig vrachtwagenchauffeur, verbouwer en horecabaas in regio Kortrijk. “Ik had er onder meer een studentencafé. Een jobstudent die bij mij begon, werkte zich op tot mijn rechterhand. Deze vriend dronk zich dood op zijn 34ste.”

Orgaanfalen

“Zich dooddrinken: je hoort het wel eens in ons dialect en het doet denken aan een zwerver in de goot, maar dat is een foute perceptie”, stelt Pascal. “Bij langdurig drankgebruik raakt de lever beschadigd en dat kan leiden tot het falen van organen. Het gebeurde destijds bij Luc De Vos van Gorki en dus ook bij mijn vriend. Erg confronterend voor mij. Pascal jong, dat kan jou ook overkomen, dacht ik. Pinten drinken is sociaal aanvaard, komt frequent voor, maar wordt onderschat en kan fatale gevolgen hebben. Op mijn 48ste verjaardag besliste ik tot tabula rasa: een nieuw leven zonder alcohol. Ik probeerde een paar keer te stoppen in mijn eentje, maar dat lukte niet. Zowel fysiek als mentaal was mijn verslaving te ver gevorderd.”

Pintenprobleem

Pascal liet zich vrijwillig opnemen in psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper. “Mijn eerste opname. Ik had er een totaal verkeerd beeld van en ben blij dat ik deze stap gezet heb. Het ziekenhuis biedt inzicht: wat is verslaving? Naast een wetenschappelijke uitleg is er een erg patiëntgerichte aanpak. Ik had deugd van een assertiviteitstraining: leren opkomen voor je mening, maar op een deftige manier. Er is een aanbod van muziektherapie, houtatelier, sport en andere sessies die je zelf kan invullen. Ik miste de digitale trein volledig en leerde hier bijvoorbeeld met Word werken. Ik vergelijk het wel eens met een streng internaat, waar een nieuwe structuur en levensstijl aangeleerd worden. Veel mensen zouden er deugd van hebben hier eens een week mee te draaien. De behandeling gaat verder en dieper dan de aanpak van je pintenprobleem.”

Tijdcapsule

Op het domein van Heilig Hart langs de Poperingseweg legde het ziekenhuis dinsdag de eerste symbolische steen van een nieuwbouw. Hoewel, steen? “Het gaat om een tijdcapsule”, zegt Cathy Room, algemeen directeur van het ziekenhuis. “In de capsule zitten neergeschreven wensen van cliënten, ervaringswerkers, families, medewerkers en partners van de nieuwbouw. Dit is een erg belangrijk moment voor ons ziekenhuis.”

22 miljoen euro

Vanuit het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) vloeit 22 miljoen euro naar het project. De nieuwbouw krijgt de naam CURAM en zal twee afdelingen voor volwassenen huisvesten. Op de benedenverdieping komt de High & Intensive Care afdeling, kortweg HIC, met plaats voor twintig bedden. “Onze HIC is een gesloten afdeling, gericht op mensen die in een acute psychiatrische crisis verkeren”, duidt de directie. “Deze afdeling fungeert als spoedopname voor ons ziekenhuis. Cliënten verblijven er gemiddeld vijf tot zes dagen. De-escalatie en het herwinnen van zelfcontrole staan daarbij centraal.”

Op de eerste en tweede verdieping van CURAM komt De Wending 1, een open afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek. Dit kan gaan om alcohol, medicatie, cannabis of een combinatie. De afdeling biedt ruimte voor 32 bedden en 25 plaatsen voor dagbehandeling. “Een grote verbetering voor toekomstige cliënten”, oordeelt Pascal. “Wij verblijven momenteel in een ‘prefab dorp’, zoals we het wel eens noemen. Het is er goed, maar een nieuwbouw is welkom. Tegen de afwerking hoop ik het ziekenhuis verlaten te hebben. Mijn doel: 1 april, en nee dat is geen grap (lacht).”

Verhuis

Eind 2026 verhuizen beide afdelingen naar CURAM, waar ook een park aangelegd wordt. Een nieuw “Groen Hart” van Heilig Hart. “Dit ontwerp breekt met de typische paviljoenen van de laatste decennia”, stelt Room. “Het stapelen van de afdelingen schept ruimte voor een nieuwe groene omgeving waar alle cliënten, bezoekers en medewerkers van meeprofiteren. Het ontwerp laat toe om, binnen dezelfde afdeling, verschillende niveaus van zorg te voorzien. De mogelijkheid om zorg op- en af te schalen dient om het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen zo veel mogelijk te voorkomen. Alles is erop gericht om zelfregulering te stimuleren en agressie en stress te beletten.”

Daklandschap

“Er is veel aandacht besteed aan akoestiek, privacy en het voorkomen van inkijk”, vervolgt Room. “Met CURAM ambiëren we een hoogkwalitatieve, helende omgeving waar cliënten in alle comfort en geborgenheid tot rust kunnen komen. Grote patio’s, lichtrijke gangen en binnentuinen zorgen voor een open omgeving, ook binnen de gesloten afdeling. Bovenaan komt ook een therapeutisch ‘daklandschap’ met volwaardige bomen en zicht op de Ieperse skyline. Het creëren van een verbindende omgeving met maximaal zicht naar buiten, bevordert kansen op re-integratie in de maatschappij.” (TP)