Na Geefhuisje en Wijkfabriek nu ook ‘Leenhuis’ op komst

Non-profitorganisatie SAAMO West-Vlaanderen krijgt van de Koning Boudewijnstichting een subsidie van 50.000 euro voor de realisatie van een ecologische gereedschaps- en spullenbibliotheek in De Nieuwe Stad. Het project – onder de voorlopig noemer ’t Leenhuis – zal circulaire economie koppelen aan sociale tewerkstelling. “Als het een succes blijkt, kan het initiatief ook in andere wijken uitgerold worden”, zegt Peter Ketelers.

Het ‘ING Fonds voor een meer Circulaire Economie’ kent in totaal bijna 620.000 euro toe aan dertien baanbrekende projecten. Sinds 2018 ondersteunt dit fonds van de Koning Boudewijnstichting initiatieven die zich richten op opleiding en tewerkstelling, in beroepen die natuurlijke hulpbronnen optimaal benutten. De geselecteerde projecten van dit jaar helpen niet alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar dragen ook bij aan vernieuwende economische ecosystemen die de levensduur van objecten en materialen verlengen.

Een ervan is ’t Leenhuis, een betaalbare en ecologische gereedschaps- en spullenbibliotheek in De Nieuwe Stad in Oostende. “De bedoeling is dat werkzoekenden er hun sociale en technische vaardigheden zullen kunnen aanscherpen door materialen te onderhouden, herstellen en upcyclen én de spullenbibliotheek ook zelf te beheren. Met dit nieuwe initiatief willen we dus niet alleen hergebruik stimuleren en de levensduur van materialen verlengen, maar ook verborgen talenten van werkzoekenden aanspreken”, zegt Peter Ketelers van SAAMO West-Vlaanderen.

Spullen ontlenen

Buurtbewoners, maar ook verenigingen zullen er toegang krijgen tot het gereedschap, waardoor zij klussen zelf kunnen uitvoeren zonder dure aankopen. De sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong wees hiervoor een leegstaande woning toe in de buurt van ‘t Geefhuisje. “Dit nieuwe project sluit hier mooi bij aan”, zegt Ketelers. “In ’t Geefhuisje, dat ook mee ondersteund wordt door Woonsprong, komen er wekelijks meer dan honderd mensen over de vloer, voornamelijk voor kledij maar ook voor keukengerief. Zo kwamen we op het idee om nu ook spullen te gaan ontlenen, die misschien wat duurder zijn in aankoop en je maar een of twee keer op een jaar nodig hebt. Denk maar aan tuingereedschap, of een fonduesetje voor met de feestdagen”, klinkt het.

‘t Leenhuis zou in juni volgend jaar de deuren openen, maar in de loop van mei zou er volgens Ketelers al een eerste testfase komen met een beperkte uitleenservice. “Als het een succes blijkt, kan het initiatief ook in andere wijken uitgerold worden.” Het beantwoordt volgens Ketelers zeker aan een bestaande nood. “Er wonen veel nieuwkomers, alleenstaanden en oudere mensen in De Nieuwe Stad. De Wijkfabriek, een soort klusjesdienst aan huis, doet het er ook bijzonder goed”, besluit hij. (WK)