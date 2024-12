Na diagnose kanker rijdt Luc voor Kom op tegen Kanker: “Kankeronderzoeken zijn zo belangrijk”

Luc Vanderhaeghe (70) en zijn echtgenote Kristine Donche (66) nemen dit jaar opnieuw deel aan de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Twee jaar geleden trotseerden ze de Col des Saisies in de Franse Alpen en vorig jaar fietsten ze de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker. In 2022 moest Luc zelf de strijd aangaan met kanker. Hij kreeg namelijk de diagnose ziekte van Kahler, een chronische beenmergkanker. In 2008 verloor het koppel hun eerste kleinkind Marthe (10,5 maanden) aan leukemie.

Luc Vanderhaeghe en Kristine Donche – beiden geboren en getogen in Poperinge – hebben de fietsmicrobe goed te pakken. “Pas in 1997 werd ik lid van de Poperingse wielertoeristenclub WTC Hoppeland. Ook Kristine sloot uiteindelijk aan. Ondertussen deden we al enkele uitdagende fietsreizen. In 2013 legde ik samen met 14 andere fietsers, de afstand Brugge-Baku (Azerbeidzjan) af”, vertelt Luc Vanderhaeghe.

Marthe

“In 2008 verloren we ons eerste kleinkind Marthe aan leukemie. Ze was 10,5 maanden oud. Ik hoorde over een fietstocht van Brugge naar Baku op de radio en besloot deel te nemen. Kristine stelde voor dat ik de tocht voor het goede doel zou afleggen. Zo reed ik dus Brugge-Baku voor het Kinderkankerfonds van UZ Leuven. Dat waren 5.538 kilometer in 33 dagen. Ik liet me aan twee euro per kilometer sponsoren. De tocht bracht 11.076 euro op.”

Nu waagt het koppel zich samen met ondertussen zes andere teamleden aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. “In 2022 las ik over het nieuwe evenement ‘De Col op voor Kom op tegen Kanker’. Tijdens het Hemelvaartweekend is in België de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker, maar De Col was een nieuw evenement dat op poten werd gezet en dat zag ik onmiddellijk zitten”, legt Luc uit. “Maar mij meteen inschrijven kon ik niet doordat ik zelf in behandeling was voor kanker. In 2021 kreeg ik de diagnose kanker en in 2022 onderging ik chemo en stamceltransplantatie. Van mijn oncoloog mocht ik de uitdaging aangaan, dus dat heb ik dan uiteindelijk ook gedaan.”

Geert Lietaer, Paul Lobeau, Luc Vanderhaeghe, Luc Verdonck, Mathieu Maes, Kristine Donche, Hendrik Pil en Kristel Taveirne. © gf

Luc postte zo’n 520 brieven in bussen om het nodige startgeld van 5.000 euro in te zamelen voor hem en Kristine. “We kregen maar liefst 11.500 euro aan financiële steun binnen, waardoor we beslisten om ook de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker af te leggen. De Col beklimmen was een ferme uitdaging na mijn kankerbehandeling en die hebben we met de elektrische fiets afgelegd. De 1.000 kilometer kon ik wel zonder problemen afleggen. Kristine en ik reden zelfs twee ritten van elk 125 kilometer.”

Startgeld

Ondertussen hebben Luc en Kristine een team gevormd met nog zes enthousiaste fietsers die zich wagen aan het avontuur. Ze leggen het traject af met Kristel Taveirne, Geert Lietaer, Paul Lobeau, Luc Verdonck, Mathieu Maes, en Hendrik Pil. Tijdens de fietsvierdaagse moeten ze acht ritten van 125 kilometer afleggen. “Onze uitrusting kregen we van het Poperingse stadsbestuur en daar zijn we heel dankbaar voor. Om deel te nemen moeten we met ons team 5.500 euro inzamelen. Giften hiervoor zijn zeker welkom, want de wetenschappelijke kankeronderzoeken die hiermee ondersteund worden, zijn zo belangrijk.”

Ziekte van Kahler

“Ik heb de ziekte van Kahler, een chronische beenmergkanker. Momenteel is alles stabiel. Door wetenschappelijke kankeronderzoeken weten ze al veel meer over dit type kanker waardoor de levensverwachting hoger ligt. Niet elke dag is gemakkelijk, maar ik haal veel kracht door me in te zetten en iets te doen”, vertelt Luc.

“Iedereen heeft een kankerverhaal. Zelf verloren we ons kleindochtertje Marthe, Luc heeft zelf chronische kanker, iemand in ons team verloor zijn partner aan kanker… Tijdens de 1.000 kilometer hebben we tal van mensen die in behandeling waren, ontmoet. Het onderzoek van Kom op tegen Kanker is zo belangrijk. Door deel te nemen aan de 1.000 kilometer dragen we ertoe bij om kanker te vermijden, te bestrijden en te verzachten.”

Het team van Luc en Kristine steunen, kan door een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 met vermelding ‘GIFT 170260684’. Giften vanaf 40 euro zijn voor 45 procent fiscaal aftrekbaar.