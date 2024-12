Na afscheid van berenwelpen verwelkomt De Zonnegloed heel wat nieuwe dieren: “Noten zijn zeer welkom”

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed kondigde begin december aan dat de berenwelpen Nanuq en Malenky zullen verhuizen naar Wildwood Devon in Engeland. Ondertussen mocht De Zonnegloed zestien nieuwe bewoners een warme thuis bieden. “De dieren werden illegaal gehouden in een omgeving die niet geschikt was voor hun noden”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert. Het gaat om twee rode reuzenkangoeroes, één grijze reuzenkangoeroe, twee stokstaartjes, twee capibara’s, drie stekelvarkens, twee stinkdieren en vier neusberen. De sanctuary doet ook een oproep naar noten voor de dieren.

“Bij De Zonnegloed mochten we de afgelopen weken nieuwe bewoners verwelkomen. De dieren werden illegaal gehouden in een omgeving die niet geschikt was voor hun noden, ondanks de goede bedoelingen van de persoon die hen verzorgde. Na een inspectie van dierenwelzijn en overleg tussen onze oprichters en de houder over het welzijn van de dieren, zijn ze vrijwillig aan ons overgedragen. Bij De Zonnegloed krijgen ze nu de zorg en ruimte die ze verdienen”, vertelt zaakvoerder Karel Ackaert.

Sanctuary De Zonnegloed in Vleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren. Begin december werd aangekondigd dat de berenwelpen Nanuq en Malenky zullen verhuizen naar Wildwood Devon in Engeland. In januari 2023 was hun geboorte een verrassing in De Zonnegloed.

Er zijn onder andere twee rode reuzenkangoeroes en één grijze reuzenkangoeroe nieuw in De Zonnegloed. © gf

“De nieuwe dieren komen allemaal van dezelfde houder en verhuisden in twee delen naar onze sanctuary. Enkele weken geleden hebben we al de eerste groep mogen verwelkomen: twee rode reuzenkangoeroes, één grijze reuzenkangoeroe, twee stokstaartjes en twee capibara’s. Gisteren hebben we de tweede groep opgehaald. Het gaat om drie stekelvarkens, twee stinkdieren en vier neusberen.”

Nieuwe naam

“Elk dier dat bij ons komt, krijgt de ruimte en zorg die het nodig heeft om helemaal tot rust te komen en zichzelf te zijn. Binnenkort geven we ze ook een nieuwe naam, maar voor nu laten we hen wennen aan hun nieuwe omgeving en onze verzorgers”, zegt Karel.

“Met al tien (rode) neusberen in onze sanctuary en binnenkort vier nieuwe bewoners, blijft deze soort een belangrijk onderdeel van onze sanctuary. Naast onze Bennetwallaby Yamba zijn er nu ook drie reuzenkangoeroes bij ons gekomen, twee rode reuzekangoeroes en één grijze reuzekangoeroe – doorgaans kleiner dan de rode variant.”

Grootste knaagdier ter wereld

“We maken voor het eerst kennis met capibara’s, het grootste knaagdier ter wereld. Ze wegen doorgaans tussen de 35 en 65 kilogram en kunnen tot 1,30 meter lang worden. Onze groep van zeven stokstaartjes, met nog twee dieren in quarantaine, groeit nu met nog twee extra diertjes. Met vier ‘gewone’ stekelvarkens al in onze sanctuary breiden we uit met de komst van drie nieuwe stekelvarkens. Ons huidige gestreepte stinkdier Skunky krijgt gezelschap van twee nieuwe stinkdieren.

Cadeau

Bijdragen aan het welzijn van deze dieren in De Zonnegloed? Het is mogelijk om de dieren te adopteren. “Ook het doneren van noten kan ons helpen. We zitten bijna zonder noten en kunnen hulp goed gebruiken! Heb je walnoten (maximum één jaar oud), tamme kastanjes uit de tuin, of misschien paranoten, macadamianoten, cashewnoten of ongepelde pindanoten op overschot? Onze dieren zijn dol op deze lekkernijen. Breng je noten naar De Zonnegloed en maak een groot verschil voor de dieren in onze sanctuary”, aldus Karel. “Ben je nog op zoek naar een uniek en betekenisvol cadeau? Met een cadeaubon van De Zonnegloed geef je niet alleen een bijzondere ervaring, maar steun je ook het welzijn van onze dieren.”

Info: https://www.dezonnegloed.be/nl