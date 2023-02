Na 27 jaar nieuwe CEO voor Lecot met Pieter Morisse

Pieter Morisse wordt de nieuwe co-CEO van Lecot in Heule. Hij neemt de fakkel over van Philippe De Veyt, die na een carrière van liefst 27 jaar als CEO afzwaait. Morisse krijgt nu samen met Rik Lecot de operationele touwtjes in handen. Het Heulse bedrijf Lecot is uitgegroeid tot een nationale en internationale speler in de verkoop van bouwmaterialen. Het telt 750 medewerkers en 76 Belgische vestigingen, en nog eens vier bij onze Noorderburen.

Co-ceo

Lecot, dat gevestigd is in Vier Linden, viert dit jaar zijn 135ste verjaardag. Van die 135 jaar stond Philippe De Veyt er maar liefst 27 jaar aan het roer. Toen hij in 1995 in dienst trad, telde het Heulse bedrijf 115 medewerkers en haalde het een jaarlijkse omzet van 22 miljoen. Bij zijn aftocht is het aantal medewerkers met 635 toegenomen en is de omzet bijna vertienvoudigd.

“Groei zit in het DNA van onze firma. Omdat we open staan voor opportuniteiten en ze grijpen, omdat we open-minded zijn om technologisch bij te blijven, omdat het onze wil is wendbaar te zijn ondanks de grootte, omdat onze drive erin zit om nieuwe bedreigingen om te draaien tot opportuniteiten. Alhoewel ik lid blijf van de raad van bestuur, besef ik toch hoe hard ik onze mensen, De Strafste Bende van Lecot, zal missen”, zegt Philippe De Veyt. In 2000 haalde De Veyt Rik Lecot aan boord als co-CEO.

Verjongingsoperatie

Hij zal nu samen met kersvers co-CEO Pieter Morisse Lecot naar nieuwe hoogten moeten tillen. Morisse is sinds 2020 in dienst bij de specialist in bouwmaterialen. Zijn aanstelling kadert binnen een grote verjongingsoperatie binnen het bedrijf. Hij krijgt meteen het plan Visio2050 op zijn bord, waarmee Lecot de komende jaren verder wil groeien. “Om hiertoe te komen zullen onze teams marketing en digital ook een belangrijke rol spelen, naast onze eerder fysieke verkoopkanalen, in de vestigingen, en via vertegenwoordigers en de klantendienst. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat dit nog voor extra groei zal zorgen”, aldus Morisse.