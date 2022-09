N-VA vraagt sluiting Dancing Holiday: “Veiligheid is onze prioriteit”

Buren klagen voor wekelijkse problemen rond dancing Holiday in de Menenstraat in Geluveld. N-VA vraagt de sluiting en burgemeester Dirk Sioen gaat samenzitten met de eigenaar.

Nagenoeg ieder weekend zijn er problemen rond de dancing aan het rondpunt in Geluveld. Auto’s worden beschadigd, vechtpartijen, ziekenwagens moeten aanrukken, eigendom van buren wordt beschadigd, bedreigingen worden geuit, achtervolgingen.. Kinderen en volwassenen voelen zich niet meer veilig in de buurt.

Veiligheid

Buren getuigen annoniem uit vrees voor represailles en de verhalen zijn onrustwekkend. “De politie maakte een lijst van alle misdrijven en roept zelfs de burgemeester op om de zaak minstens tijdelijk te sluiten. Dit is de enige manier om de eigenaar zijn verantwoordelijkheid te laten opnemen. De problemen hebben nu lang genoeg geduurd. Er werd lang genoeg getalmd en geaarzeld. Buren hebben lang genoeg aan de alarmbel getrokken. Veiligheid is onze prioriteit. We willen dat de burgemeester sluit,” aldus Koen Descheemaeker( N-VA).

In een reactie zegt burgemeester Dirk Sioen ( #team 8980): “Ik werd door verschillende mensen opgebeld en de politie heeft, om alles wettelijk te laten verlopen pv’s opgesteld. Eind deze week zit ik samen met de eigenaar en de politie. Daarna gaan we maandag maatregelen nemen die wettelijk ondersteund zijn. We zullen streng optreden.”

Niet aan zijn poefstuk

De eerste razzia in 2018 kwam er na klachten van buren over onder meer nachtlawaai, auto’s met gierende banden en wildplassen. Tijdens de eerste inval werden kleine hoeveelheden drugs aangetroffen en er werden ook inbreuken op de sociale wetgeving vastgesteld, omdat vijf werknemers niet aangegeven bleken. De uitbater kreeg hiervoor een boete van 24.000 euro, waarvan een kwart effectief moest betaald worden.

Burgemeester Sioen liet toen na een gesprek met de eigenaar en zijn advocaat de zaak voor een maand sluiten in de hoop dat de problemen daarmee van de baan zouden zijn. Niets was echter minder waar, want bij een tweede inval van politie en sociale inspectie werden opnieuw inbreuken vastgesteld in het kader van de sociale, arbeids-, wapen- en drugswetgeving. Er werden toen 17 personen opgepakt die hun identiteit niet konden bewijzen en er werden vier geseinde personen aangehouden. De dancing werd voor onbepaalde tijd gesloten. Tijdens de coronaperiode waren er ook overtredingen met sluiting tot gevolg. (NVZ)