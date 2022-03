N-VA vraagt om vluchtelingen te herbergen in Kapucijnenklooster en Godelieveabdij in Brugge

N-VA Brugge stelt voor om het leegstaande Kapucijnenklooster en de Godelieveabdij te gebruiken als tijdelijke opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen.

Onlangs besliste de Brugse gemeenteraad om het Kapucijnenklooster in de Boeveriestraat aan te kopen, om het vervolgens in erfpacht aan Toerisme Vlaanderen te geven. “Momenteel staat dit klooster nog leeg en wordt het slechts sporadisch gebruikt, behalve dan natuurlijk het deel dat is toegewezen aan het bloeiende Fiorettikoor”, zegt Brugs gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA).

Noodfonds

Dit klooster telt 25 kamers en heeft een grote keuken, een refter en enkele andere zaaltjes en een tuin. “Met enkele aanpassingen en de plaatsing van bedden is dit pand perfect bruikbaar als een collectief opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen”, vult fractieleider Geert Van Tieghem (N-VA) aan.

“Zeker met de toegezegde financiële tussenkomst van de Vlaamse Regering en aangevuld met middelen uit het eigen Brugse noodfonds moet dit snel te realiseren zijn. Deze bestemming zou mooi in lijn zou liggen met de franciscaanse geest van hulp en onderdak bieden aan zwakke, kwetsbare medemensen.”

Godelieveabdij

“Misschien kan ook naar de tegenover gelegen Godelieveabdij worden gekeken om oorlogsvluchtelingen een waardige opvang aan te bieden. Vermoedelijk zijn er nog andere kloosterlocaties?”, vervolgt Pol Van den Driessche. Bijgevolg verstuurt hij deze publieke oproep ook naar de Brugse bisschop; “We hebben de monseigneur in CC gezet, bij het versturen van onze e-mail.”

Volgens beide Brugse politici dient uiteraard een volledige lijst opgemaakt te worden van alle burgerlijke gebouwen die nuttig kunnen zijn: “Maar het voormalige Kapucijnenklooster ligt toch wel zeer voor de hand, vinden wij.”

De N-VA Brugge is naar eigen zeggen te allen tijde bereid om steun te verlenen aan initiatieven van de overheid, van organisaties en van burgers om het onnoemelijke en zo onrechtvaardige leed van oorlogsslachtoffers te helpen verzachten. “Daarom verzoeken wij Brugge, de bisschop en Toerisme Vlaanderen alvast om onze voorstellen te willen realiseren”, besluiten de twee Brugse politici.