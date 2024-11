N-VA oppert opnieuw tevergeefs voor Huis van het Nederlands: “Nood aan nieuwe structuur”

Nu de consultaties van Kind en Gezin zijn verhuisd naar de Lode de Boningestraat en de vorige locatie in een deel van het oud postkantoor in de Deken Jonckheerestraat leegstaat, stelde Hendrik Vanhaverbeke (N-VA) op de gemeenteraad voor om daar het Huis van het Nederlands in te richten. Het pand is eigendom van de gemeente. De meerderheid van CD&V ging niet in op het voorstel.

Het voorstel is niet nieuw. Op de gemeenteraad van 12 mei 2017 lanceerde de N-VA dat voorstel al. “De bedoeling was toen al om anderstalige nieuwkomers in onze gemeente de mogelijkheid te geven om zich zo snel als mogelijk onze moedertaal eigen te maken”, licht Hendrik zijn voorstel toe. “In 2017 konden wij met ons voorstel jammer genoeg op weinig tot geen steun rekenen. De locatie die wij toen voorstelden (de pastorie, red) leek niet geschikt, en er was volgens de meerderheid hieraan geen behoefte in Wevelgem, omdat men voor cursussen Nederlands terechtkon in Kortrijk of Menen, en het in Wevelgem blijkbaar volstond dat anderstaligen hun kennis van het Nederlands zouden bijschaven aan de praattafels die beschikbaar waren.”

Regeerakkoord

“Intussen zijn we ruim zeven jaar verder en ik mag hopen dat de geesten intussen toch wat gerijpt zijn. Reden waarom we ons voorstel opnieuw op de agenda brengen. De noodzaak voor wie zich in Vlaanderen wil komen vestigen om zich het Nederlands eigen te maken, mag intussen wel voor iedereen meer dan duidelijk zijn. Dit is trouwens nu ook expliciet opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord. Het lijkt ons dan ook essentieel dat we als gemeente de mogelijkheid bieden om Nederlands op een snelle, vlotte en laagdrempelige manier aan te leren. Het aanbod aan taalcursussen in de regio is duidelijk onvoldoende en kent intussen lange wachtlijsten. Ook de Wevelgemse praattafels, hoe goed bedoeld ook, zijn niet van aard gebleken om hierin het verschil te kunnen maken. Er is dus hoogdringend nood aan een nieuwe structuur, die we wensen georganiseerd te zien binnen een Wevelgems Huis van het Nederlands, waarbij we een belangrijke rol weggelegd zien voor tal van vrijwilligers, die de grote liefde voor onze taal koesteren en de liefde willen overdragen aan onze nieuwe Vlamingen. In ons vorige debat, anno 2017, leek ook de door ons voorgestelde locatie een struikelsteen. Maar ook hiervoor dient zich nu een nieuwe opportuniteit aan in de Deken Jonckheerestraat. Deze leegstaande locatie heeft veel troeven om onze wens te realiseren.” “Elke nieuwkomer die zich in onze gemeente komt inschrijven, krijgt een inburgeringscontract, Nederlands leren is daarvan één element”, zegt schepen Marie De Clerck (CD&V). “Onze taal leren gaat om een heel complex traject, elke mens is anders en er zijn verschillende niveaus. We gaan het niet in een apart gebouw doen, maar willen het koppelen aan andere actoren en kiezen voor bijvoorbeeld praattafels in de dienstencentra en de bibliotheek, schoolbabbels, buddy’s die aan huis gaan, de zomerschool. We willen verder werken op de manier waarop we nu bezig zijn. In het volwassenenonderwijs in Menen en Kortrijk zijn de wachtlijsten beperkt.” De meerderheid van CD&V stemde tegen.