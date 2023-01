Muurschildering van ijsbeer in Zeebrugge genomineerd

De ijsbeer van Tuczq in Zeebrugge is één van de street art werken die genomineerd is als één van de mooiste muurschilderingen ter wereld.

De Street Art Cities hebben 100 werken opgenomen in een short list. Het werk werd in Zeebrugge gerealiseerd ter gelegenheid van het Bruges Bridge Festival. Toen werden een aantal gebouwen in Zeebrugge weerhouden waaronder de toren van de vroegere vismijn, maar ook gevels van bedrijven zoals de ijsbeer die nu op de gevel staat van het bedrijf Pitmann Seafoods in de Noordzeestraat in Zeebrugge.

Op de shortlist zijn naast Tuzq One uit Antwerpen nog twee andere Belgische street art kunstenaars opgenomen. In totaal gaat het om kunstenaars uit 30 verschillende landen. De ijsbeer trekt de aandacht van heel wat passanten. (SR)