Zeebrugse ijsbeer in lijst van honderd mooiste muurschilderingen van 2022

Het internationale onlineplatform Street Art Cities heeft het kunstwerk in de Noordzeestraat in Zeebrugge van Tuzq, een jonge straatkunstenaar uit Scherpenheuvel, opgenomen in de lijst met de honderd mooiste muurschilderingen ter wereld van 2022.

Het gaat om een 30 meter lange tekening van een ijsbeer op een loods van Pittman Seafoods, die vorig jaar gerealiseerd werd voor het festival (Sea)Bridges van de Brugse streetartkunstenaar Wietse. Laatstgenoemde is fier op de internationale waardering voor de muurschildering van Tuzq. “Met een monumentaal schilderij van een ijsbeer op de muur van een visbedrijf kaart deze jonge kunstenaar op een goed zichtbare plaats in Zeebrugge, met veel passage, de klimaatopwarming aan. Het is een pareltje. Ik volg het werk van Tuzq al een tijdje, hij is echt getalenteerd”, zegt Wietse.

“De internationale waardering van dit kunstwerk betekent ook een opsteker voor mijn project (Sea)Bridges. Het bewijst het succes van ons festival. Brugge biedt op het vlak van muurschilderingen nog veel opportuniteiten. Veel meer dan andere steden. Er zijn nog veel gevels die ‘murals’ verdienen. Ik hoop op nog meer edities van ons Brugs festival. Via Street Art Cities wordt Brugge zo ook wereldwijd in de kijker geplaatst. Het principe is eenvoudig: overal ter wereld nemen reizigers foto’s van muurschilderingen en plaatsen die op het internationale platform of op sociale media zoals instagram. Jaarlijks wordt er gestemd op de mooiste murals”, aldus Wietse. (SVK/SR)