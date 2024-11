Music for Charity levert 2.000 euro op

Music for Charity overhandigde in café De vier Seizoenen een cheque aan twee goede doelen. CP+ Oostkamp, een voetbalploeg voor mensen met een fysieke beperking, waar twee personen uit Lichtervelde deel van uitmaken, ontving 1.250 euro. Zetje, waar wordt ingezet op het inzamelen van speelgoed, kledij en duurzame spullen, die aan een kleine prijs worden verkocht voor mensen die het financieel moeilijker hebben, ontving 750 euro. “Music for Charity begin oktober was geweldig, met goeie muziek en een enthousiast publiek”, zegt Tom Vandenbussche, voorzitter van MFC. “Dankzij de aanwezigen en de sponsors kunnen we het mooie bedrag van 2.000 euro overhandigen aan twee waardevolle projecten.” (JW/foto Kurt)