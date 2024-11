Munitiescan om stranden van Westende en Lombardsijde bommenvrij te maken

Om de veiligheid aan onze kust te garanderen, wordt van 18 tot 20 november een grondige munitiescan uitgevoerd op de stranden van Westende en Lombardsijde. Op maandag 18 november zal het strand van Westende, ter hoogte van St-Laureins, Surfclub De Kwinte en de Oceaanlaan, onderworpen worden aan een scan. De dagen daarna, op dinsdag 19 en woensdag 20 november, ligt de focus op het strand bij Kamp Lombardsijde, de Idyllelaan en het Oosterstrekstel van Nieuwpoort.

Deze belangrijke detectiewerken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer in opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Het doel van deze scans is om eventuele achtergebleven munitie op te sporen en te verwijderen, zodat inwoners en bezoekers in alle veiligheid van onze stranden kunnen genieten.

De detectie gebeurt met een soort metaaldetector. Met gespecialiseerde detectieapparatuur worden ferromagnetische anomalieën in de ondergrond die het aardmagnetisch veld verstoren gemeten. “Via GPS brengen we die nauwkeurig in kaart. Het gaat om oppervlaktedetectie, zonder de ondergrond te verstoren. Daarna gaan we gecontroleerd uitgraven met een graafkraan. Dat wil zeggen laagsgewijs graven we de gedetecteerde munitieverdachte objecten uit, met tussentijdse controledetecties,” verduidelijkt Caroline Lootens afdelingshoofd Kust bij MDK. “Bij het vinden van CTE (Conventionele en Toxische Explosieven) wordt de procedure DOVO opgestart. Zij beslissen om de CTE mee te nemen, of tot ontploffing te brengen in een daarvoor voorziene zone op het strand.”

Locaties met mogelijk drijfzand kort na een uitgraving worden aangeduid. Aan de belangrijkste strandtoegangen staan infoborden in 4 talen. De detectiewerken zullen meestal starten tussen 4 en 6 uur ’s morgens. Afhankelijk van de getijden kan het soms eens later zijn. (PG)