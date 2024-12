Mulder hoopt 10.000 kilometer samen te fietsen tijdens De Warmste Mulder Dagen

Het bedrijf Mulder, gespecialiseerd in ontbijtgranen, organiseert deze week De Warmste Mulder Dagen. Die werden maandagmiddag afgetrapt door marathonloper Koen Naert en actrice Silke Thorrez.

Voor het vierde jaar op een rij organiseert Mulder, dat onlangs nog haar twintigjarig bestaan vierde, haar Warmste Mulder Dagen. “Gedurende de ganse week valt er heel wat te beleven. We organiseren hier onze family days en hopen tijdens onze job-en familiedagen ook potentiële nieuwe collega’s warm te maken voor het bedrijf”, aldus CEO Wim Houf. De voorbije jaren pakte Mulder uit met een escape room en de sportcontainer waar tal van medewerkers het beste van zichzelf geven. Ook de buren van de omliggende bedrijven VDL, Accent en Alertis worden uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten. “Nieuw dit jaar is ook onze spinningmarathon. Gedurende vijf dagen zullen sportievelingen elkaar afwisselen op tien spinningfietsen. We hopen om samen 10.000 kilometer af te leggen. Lukt het, dan brengt dit 10.000 euro op ten voordele van de strijd tegen eenzaamheid”, aldus Wim Samyn, een van de trekkers van De Warmste Mulder Dragen.

Spinningmarathon

Tijdens de Warmste Mulder Dagen komen ook dit jaar verschillende bekende Vlamingen naar het bedrijf. In het bijzijn van marathonloper Koen Naert en actrice Silke Thorrez, gekend van onder andere Nonkels, werden De Warmste Mulder Dagen op gang geschoten. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) gaf met een toeter het startschot van de spinningmarathon. Gewezen profwielrenner Jelle Wallays begeleidde de deelnemers van de eerste spinningrit. “Later deze week geeft Jelle nog verschillende lessen, maar ook bokster Oshin Derieuw en gewezen triatleet Frederik Van Lierde komen langs om de fietsers extra te motiveren”, aldus Samyn. Onder andere gewezen Rode Duivel Yves Vanderhaeghe helpt mee om de kaap van de 10.000 kilometer te behalen, ook de sportdienst van Roeselare zakt af naar de gezellig ingerichte kerstchalet van Mulder. “In totaal schreven er zich 650 mensen in voor één van de activiteiten.” (BF)