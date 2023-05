Motorrijders en bewoners De Lovie vzw maken samen een ritje: “Belangeloos helpen en ondersteunen van ieder kind”

De motorrijders van Crusaders For Justice Belgium en MTC Freebikers brachten een bezoek aan vzw De Lovie in Poperinge. Een ritje op de motor mocht uiteraard niet ontbreken.

Vzw Crusaders for Justice Belgium (C4J) en MTC Freebikers zijn beide organisaties van motorrijders. “Het zijn mannen en vrouwen met een gemeenschappelijk doel namelijk het belangeloos helpen, beschermen en ondersteunen van ieder kind. Zij komen op tegen kindermisbruik, mishandeling, pesterijen, maar komen ook op voor zorg-en hulp behoevenden in deze maatschappij”, vertelt Angie Verbrigghe van De Lovie vzw.

Beide organisaties hebben recent de handen in elkaar geslagen om een paas-ei-venement te organiseren in samenwerking met vzw De Lovie in Poperinge. Vzw De Lovie is een sociale organisatie die ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap of andere beperkingen. “Ook mensen met bijkomende noden als gevolg van ASS, psychische kwetsbaarheid, medische of fysieke problematiek, dementie… kunnen bij ons terecht.”

De motorrijders van Crusaders For Justice Belgium en MTC Freebikers en de bewoners van vzw De Lovie maakten samen een ritje.

© Angie Verbrigghe

Ondersteuning

De paashazen van beide clubs trokken al huppelend bij de verschillende leefgroepen. “Ze brachten een bezoek bij zo’n 900 bewoners, verdeeld over het 65ha grote domein van vzw De Lovie. Er werd snoep en chocolade paaseieren uitgedeeld om alle bewoners een leuke en onvergetelijke namiddag te bezorgen, maar vooral om met elkaar kennis te kunnen maken”, klinkt het bij Steven De Stoop van Crusaders For Justice Belgium.

“Een paar stoere motorrijders met een hart van goud stalden ook hun motoren uit om foto’s te nemen met de bewoners. Er werden zelfs een paar ritjes op het domein gereden. Beide clubs maakten ook kennis met de werking en de vele projecten van vzw De Lovie. We hopen om samen aan een blijvende samenwerking ter ondersteuning van die projecten te bouwen.”