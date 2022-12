Motorclub Locks & Bikes zet 2.100 kaarsjes bij oorlogsgraven

De motorclub Locks & Bikes geeft gehoor aan de oproep van Operation Candle Light, door op kerstavond 2.100 oorlogsgraven op Polygon Wood Cemetery in Zonnebeke op te lichten met een kaarsje. “Deze soldaten kwamen nooit meer thuis om Kerstmis te vieren met hun familie”, zegt initiatiefnemer Bart Buysse (40).

Motorclub Locks & Bikes is een LEMC of Law Enforcement Motor Club. “We zijn eigenlijk een motorclub van cipiers, vandaar de ‘locks’ in onze naam, maar ondertussen zitten er ook militairen en douaniers bij. We staan dus open voor iedereen die werkt rond law enforcement”, vertelt Bart Buysse (40), die voor de motorclub zijn schouders zet onder Operation Candle Light. “We organiseren al sinds 2016 een heel grote battlefield tour voor Law Enforcement Motor Clubs. Dit jaar hadden we bijvoorbeeld meer dan 1.600 deelnemers uit vijftien verschillende landen. Vaste waarde is de Last Post aan de Menenpoort op de vrijdag, maar we doen dan ook altijd een heel grote ride-out naar de begraafplaatsen en monumenten. Polygon Wood Cemetery was er een van.”

Kerstavond

Het is wel de eerste keer dat Locks & Bikes meedoet aan Operation Candle Light, een initiatief om op kerstavond bij zoveel mogelijk oorlogsgraven kaarsjes te zetten die vooral gehoor krijgt in Nederland. “We vinden het wel belangrijk dat de oorlog blijft herdacht worden”, zegt Bart. “Er is ook een grote samenhorigheid daardoor. De oproep was om het op kerstavond te doen omdat de soldaten ook niet meer naar huis gingen om Kerst te vieren met hun families.”

Elk graf een kaars

“Eigenlijk was de oproep voor alle LEMC-clubs om wereldwijd kaarsjes te plaatsen bij oorlogsgraven”, vervolgt Bart. “Nu is het natuurlijk wel zo dat we in de Westhoek heel veel militaire begraafplaatsen hebben. Daarom focussen we ons op één begraafplaats en dat is Polygon Wood Cemetery geworden. We zijn net na Nieuwjaar begonnen met de inzamelactie en hebben nu 2.100 grafkaarsen ingezameld, voor elk graf één. De laatste maanden zijn we begonnen met de aankoop van kaarsen met het geld die we verkregen via giften. De begraafplaats die we kozen hing ook een beetje af van het aantal kaarsen die we konden inzamelen. Het heeft geen nut om hier aan te komen met slechts 500 kaarsen.”

Bart woont in Torhout met zijn vrouw Stefanie Derous en zoon Ward, maar motorclub Locks & Bikes heeft leden in heel Vlaanderen. “We hebben leden die op kerstavond zullen afkomen van Gent, Mechelen… De bevriende motorclub Crusaders for Justice zal met 10 à 15 leden een handje komen helpen om alles klaar te zetten. In totaal zullen we met 20 à 25 vrijwilligers zijn. We zullen beginnen om 10 uur ‘s morgens, zodanig dat alle kaarsen er staan tegen dat het donker wordt. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen, maar er zal ook een fotograaf met een drone aanwezig zijn om alles goed in beeld te brengen. We hopen op een mooie dag, maar als het regent doen we gewoon door. De grafkaarsjes die we inzamelden hebben immers een deksel waardoor ze zouden moeten blijven branden in de regen en de wind.”

Meer info: www.locks-bikes.be.