Motena schenkt cheque van 1.000 euro aan De Companie

De vzw Katholieke Volkswerken heeft vrijdag officieel het parochiaal centrum geschonken aan De Companie, het dagcentrum dat zinvolle dagbesteding aanbiedt aan mensen met een beperking. “Bedoeling is dat we in september 2026 er onze intrek nemen, maar eerst moeten we nog fondsen verwerven om de nodige werken er uit te voeren”, aldus Koen Vandemoortele van De Companie die inmiddels wel al kon rekenen op financiële steun vanuit Motena.

Vrijdag ondertekenden de vzw Katholieke Volkswerken, tot dan eigenaar van het parochiaal centrum in het centrum van de Roeselaarse deelgemeente Beveren en de initiatiefnemers van het dagcentrum De Companie een schenkingsakte. “Nu het parochiaal centrum van ons is, kunnen we uitkijken naar de verhuizing”, aldus Koen Vandemoortele, samen met Hannelore Gheyle verantwoordelijke binnen De Companie. Het dagcentrum voor mensen met een beperking werd vorig jaar in september opgestart in een voormalige buurtwinkel langs de Heirweg in Beveren. Dagelijks zijn er vier of vijf mensen met een beperking aanwezig om de buurtwinkel en koffiebar te runnen. “Maar we merken dat het nu eigenlijk al te klein is voor ons. We kijken dan ook erg uit naar de verhuizing naar het parochiaal centrum”, aldus Koen.

Dit is niet voor meteen. “We zullen eerst nog grote werken moeten uitvoeren op onze toekomstige locatie. Onder andere op vlak van energie moet er heel wat gebeuren zodat we straks in een duurzaam gebouw huizen.” Om die werken te kunnen doen is er natuurlijk geld nodig. “Binnen enkele maanden rollen we een duidelijk fondsenwervingsplan uit. De voorbije periode konden we gelukkig ook al rekenen op steun van onder andere serviceclubs.” De Companie hoopt in september 2026 naar het centrum van Beveren te verhuizen. “Een uitstekende locatie. Zowel op vlak van winkels als op vlak van zorg is er weinig in deze Roeselaarse deelgemeente. Het concept, de buurtwinkel en de koffiebar, nemen we straks ook gewoon mee.”

De Companie kan nu al rekenen op steun van Motena. Het zorgbedrijf schonk een cheque ter waarde van 1.000 euro. “Het geld dat we uitsparen door in de plaats van papieren nieuwjaarskaartjes digitale exemplaren te versturen schenken we sinds enkele jaren aan een Roeselaars goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor De Companie”, aldus Bart Wenes, voorzitter van Motena.