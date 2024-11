Mostaard Wostyn bestaat 155 jaar en nodigt uit naar opendeur

Mostaard Wostyn heeft een dubbele verjaardag te vieren. Torhouts pikante lekkernij bestaat 155 jaar en het mosterdmuseum bij het atelier aan de Oude Gentweg 20 jaar.

Reden voor de zaakvoerders Piet Wostyn en zijn vrouw Annick Dedoelder om samen met zoon Ilja deel te nemen aan de Dag van de Ambachten op zondag 17 november. Tussen 10 en 17 uur wordt er een opendeur georganiseerd in het atelier en het museum. De toegang is gratis.

Rondleidingen

“Onze mosterd is een ambachtelijk product dat nog altijd volgens het originele recept uit 1869 bereid wordt”, vertelt Piet Wostyn, de vijfde generatie mosterdmaker uit zijn familie. “Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van ons bedrijfje hebben we een tweede mosterd gecreëerd met graantjes en een vleugje IJzeren Arm-bier.”

Piet leidt de bezoekers komende zondag rond in zijn atelier. Die boeiende rondleidingen gebeuren in groep, om het uur vanaf 10.30 uur. De laatste toer start om 16.30 uur. Het bijhorende mosterdmuseum, dat een unicum voor België is, kan tussen 10 en 17 uur vrij bezocht worden. Ilja Wostyn geeft er uitleg over de geschiedenis van de mosterd en het specifieke procedé van het mosterd maken.

Belgisch mosterdzaad

“Vroeger werd er in Vlaanderen mosterdzaad geteeld, maar geleidelijk aan verschoof die teelt naar Oost-Europa, Canada en India”, aldus Piet. “Sinds kort gebruiken we echter weer Belgisch zaad. We stappen namelijk mee in het project 100% Belgische mosterd, gesteund door het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP) in nauwe samenwerking met het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Hof ter Vrijlegem en de Boerenbond. Het merendeel van het Vlaamse mosterdzaad wordt geteeld in Vlaams-Brabant. Dat zaad heeft weinig mest en water nodig en is dus goed voor het milieu. Het trekt bovendien bijen aan, een insectensoort die het al een hele tijd erg moeilijk heeft. Steun de lokale mosterdteelt door Mostaard Wostyn te kopen. Dat kan nu zondag trouwens ook.”