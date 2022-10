Moorsleedse basisschool GBS Klavertje Vier krijgt mooie som voor opruimactie

In het kader van ‘Operatie Proper’ kreeg de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier in Moorslede van MIROM Roeselare een cheque ter waarde van 800 euro.

De school lanceerde het voorbije schooljaar tal van acties in het kader van netheid en het vermijden van afval. Afgelopen schooljaar werd Operatie Proper, een project vanuit Mooimakers, voor de zesde keer gelanceerd. In dit project worden scholen en jeugdverenigingen tijdens het schooljaar uitgedaagd om de openbare netheid op hun terreinen en de nabije omgeving aan te pakken door regelmatig op te ruimen en acties op poten te zetten om afval te vermijden. In GBS Klavertje Vier leerden de kleutertjes hoe glas moet gesorteerd worden in de glasbol. Voor de oudere leerlingen kwamen diverse milieuproblemen aan bod waarbij ze zelf moesten nadenken hoe ze hun steentje kunnen bijdragen.

Strategische plaatsen

Daarnaast werd de plaatsing van de vuilnisbakken herbekeken. Er werden nieuwe exemplaren geplaatst op strategisch gekozen plaatsen. Zo kwamen er vuilnisbakken bij de eetzaal, bij de toiletten en op de speelplaats. De gemeente en MIROM bedanken de school voor hun inzet. Schepen Sherley Beernaert (STERK) ging samen met een delegatie van MIROM naar de school om Klavertje Vier een mooie cheque van 800 euro te overhandigen. (BF)