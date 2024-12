Mooie opkomst voor jaarlijkse eindejaars Winterschemerwandeling Groen Anzegem

Zondag 29 december was er de jaarlijkse Winterschemerwandeling van Groen Anzegem. Een vijftigtal mensen kwam in groep de benen strekken en het hoofd vrijmaken. “Een ideaal moment om tussen twee drukke feestdagen deze wandeling te doen”, klinkt het Groenkopstuk Jeremie Vaneeckhout (39).

En een deugddoend alternatief voor alle nieuwjaarsrecepties. Elk jaar start de wandeling in een andere deelgemeente. Dit jaar was het aan Dorpshuis De Klokke op den Heirweg. Alvorens de groep zich opsplitste voor een korte en een iets langere route, richtte Vaneeckhout een welkomstwoordje tot de kleurrijke groep van jong tot iets ouder geweld. “Het was een stevig en goed jaar”, stelt hij. “Dankzij de goede samenwerking van de afgelopen twaalf jaar, maken we opnieuw deel uit van het bestuur van de gemeente.”

Open ruimte

Samen even uitwaaien en van gedachten wisselen tussen de feestdagen. “En ook de mooie open ruimte van onze gemeente in de verf zetten”, zegt Daan Ryckoort (35) die samen met Debbie Vandenberghe het co-voorzitterschap Groen Anzegem draagt. “De organisatie is in handen van Groen Anzegem, de receptie van de partij Inzet volgt in januari, dat staat er los van.” Vaneeckhout verwelkomde iedereen van harte en vermeldde expliciet federaal volksvertgenwoordiger collega Matti Vandemaele uit Kortrijk. “Al is het verkiezingsresultaat iets minder, toch gaan we met twee West-Vlaamse verkozenen alles uit de kast halen. “De uitdagingen van de toekomst zullen we niet onder de mat vegen!” Hierbij haalde de Kasternaar een paar voorbeelden aan zoals de waterweerbaarheid in bepaalde zones, het onthardingsproject aan de kerk van de Heirweg en de site Douterloigne waarin een derde speelzone voorzien wordt. “En Anzegem neemt de klimaatcrisis ernstig”, besloot hij.

Pannenkoeken à volonté

Eerst de inspanning, dan de ontspanning. Na de wandeling wachtte de moedige Anzegemnaren een stapel pannenkoeken à volonté! Je zou voor minder het miezerige weer trotseren.