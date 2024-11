MOOF opent het Warmste Bureau

“Welkom in het warmste bureau!” Met een eenvoudige slagzin pakt marketingbureau MOOF uit met een unieke actie tijdens de Warmste Week. Wie zich eenzaam voelt, of gewoon een kop koffie wil drinken, kan er terecht in hun kantoor.

In deze digitale wereld is alles en iedereen dichtbij, maar toch voelden we ons nooit meer eenzaam dan vandaag. Dat ontsnapte ook niet aan Jurgen Desaever, van het Rekkemse marketingbureau MOOF. “We beschikken over een modern kantoor, pal op Rekkem Plaats”, klinkt het. “Grote ramen, veel lichtinval en dat wil dan ook zeggen dat we veel mensen zien. En als je er echt op begint te letten, dan merk je ook al snel dat heel veel van die mensen bijna altijd alleen zijn. Alleen zittend op een bankje, in de zomermaanden alleen op een terras of ze komen hier voorbij met boodschappen voor één persoon. Het zijn mensen die nooit klagen, die niet te koop lopen met hun eenzaamheid maar ze zijn het wel. Voor ons was het dan ook duidelijk dat we iets moesten doen, als signaal. Er is altijd iemand die wil luisteren.”

Jurgen koos dan ook voor de Warmste Week om met het bijzondere project uit te pakken. “We beschikken hier over een vergaderlokaal met zetels, een TV en vooral verwarming. Wie zich tijdens de Warmste Week alleen voelt, of nood heeft aan een babbel of gewoon zelfs wat warmte? Die kan hier tijdens de kantooruren terecht. Zelf praat ik regelmatig met iemand die hier op Plaats op een bankje zit. Hij zit er vaak uren aan een stuk, in de hoop dat toevallige voorbijgangers halt houden om te praten. Als het slecht weer is? Dan is die persoon gebonden aan de vier muren van zijn kamer. Met het Warmste Bureau willen we een plaats bieden waar iedereen, ongeacht het weer, kan zitten. Maar je mag dat echt ruim bekijken hoor. We denken vaak in de richting van ouderen mensen maar ook jongeren krijgen meer en meer te kampen met eenzaamheid. Ook zij kunnen hier terecht tijdens de Warmste Week, in het Warmste Bureau.”