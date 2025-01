Monique Verduyn (68) is al ruim 30 jaar vrijwilligster

Monique Verduyn (68) zet zich al 30 jaar vrijwillig in voor de liberale socio-culturele verenigingen in Groot-Ichtegem. Eerst als (onder)voorzitter van LVSW, daarna als bestuurslid van LBG en sedert 2017 als secretaris van Vief. Onlangs werd ze hiervoor door de provincie in de bloemetjes gezet en ontving ze een medaille.

Monique is getrouwd met Freddy Bostyn (66). Het echtpaar heeft twee kinderen en ondertussen drie kleinkinderen. Haar vrijwillig engagement voor de liberale verenigingen begon in 1994. Monique: “Ik was toen bij de verkiezingen kandidaat op de lijst van Open VLD. Omdat er op dat moment geen liberale socio-culturele vereniging actief was in Groot-Ichtegem besloten de vrouwelijke kandidaten om dit op te starten.”

En zo geschiedde. Onder voorzitterschap van Christiane Lootens, die toen schepen was, werd de Liberale Vereniging voor Socio-culturele Werking (LVSW) Ichtegem-Eernegem-Bekegem opgericht. “Ik werd meteen ondervoorzitter”, geeft Monique mee. “Maar de combinatie schepen/voorzitter bleek niet haalbaar voor Christiane en zo werd ik al snel voorzitter. Dat bleef ik tot eind 2014.”

Daarna vroeg de Liberale Bond van Gepensioneerden (LBG) Monique om bij hen in het bestuur te komen, wat ze ook twee jaar deed. In 2017 werd Monique dan secretaris van Vief-Ichtegem. “‘Vief’ betekent levendig, pittig, …”, vult Monique aan. “En dat zijn onze leden zeker. De gemiddelde leeftijd van onze leden ligt ergens tussen de 65 en 70 jaar, met een paar uitschieters in beide richtingen. We zijn met een 170-tal en we organiseren regelmatig activiteiten zodat er voor ieder wat wils is. Voor sommige activiteiten moeten we zelfs werken met wachtlijsten omdat er zoveel interesse is.”

Data afstemmen

Eén ding moet Monique nog van het hart: “Ik vind het jammer dat het blijkbaar zo moeilijk is voor verenigingen in de regio om de data van hun activiteiten op mekaar af te stemmen. Soms staat er gedurende een hele periode niets op de kalender, en dan worden plots twee activiteiten op dezelfde dag gepland. Dat moet beter kunnen?” (ED)