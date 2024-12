Moderne kleurrijke kerststal siert Ettelgem

Bij de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem pronkt de komende tijd een mooie, moderne kerststal. “Philippe Verbrugghe, voorzitter van de Werkgroep Kern Ettelgem, inspireerde de groep. Hij vond, samen met pastoor Mathias Parret, dat er een moderne kerststal mocht komen”, zegt Daniel Vanmullem van de werkgroep. “Twee creatieve partners vonden elkaar in een gezamenlijk ontwerp waarbij de eigenheid van elk in voorkomt: Arlette Mostrey is bedreven met verf en kleuren, Jan Geerts met tiffany glaskunst. Voor de belichting en techniek werd een beroep gedaan op Robert Huyghe en Wilfried Kemel.” Verder werkten alle leden van de groep mee met onder andere schilderen en monteren. De kerststal blijft staan tot de dag voor Kerstmis. (TVA/ foto TVA)