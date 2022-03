Mivalti zoekt vrijwilligers: door corona zakte aantal helpende handen van kleine 80 naar 50

Mivalti roept iedereen met een hart voor mensen met een beperking op om zich te melden als vrijwilliger. Het moment is niet toevallig gekozen, want nog tot zondag 6 maart loopt de Week van de Vrijwilliger. “Ze maken stuk voor stuk een wezenlijk verschil uit in het welbehagen van onze gasten”, zegt vrijwilligerscoach Ann Roelens.

Vrijwilligers vormen samen met de begeleiders het hart van de Mivalti-werking. Ze zijn dan ook broodnodig. “Toen ik enkele maanden voor het uitbreken van de coronacrisis afscheid nam als vrijwilligerscoach waren ze nog met een kleine 80”, zegt Ronald Kesteloot, nog altijd op post als vrijwilliger. “Maar het was uiteraard niet te verwonderen dat velen van hen, zeker mensen die zelf tot de risicogroep behoren, gas terugnamen.”

Op dit moment kan Mivalti rekenen op een 50-tal vrijwilligers. “Ze worden ingeschakeld voor het busvervoer van onze gasten, in de breiclub, voor onze yoga-activiteiten, voor de individuele begeleiding, de organisatie van onze legendarische feestjes, vakantiewerking, in de Artotheek#44, Mivaltientje en het atelier”, zegt Ann Roelens, als vrijwilligerscoach de opvolger van Ronald.

Wederzijds respect

Momenteel is Mivalti dringend op zoek naar extra chauffeurs, die zich ’s morgens om 8 uur en/of ’s namiddags rond 16 uur een uurtje kunnen vrijmaken voor het vervoer van de gasten. Een mooi verhaal in die zin is dat van David. Hij doet sinds 2005 begeleid werken bij supermarkt De Weerdt en had vernomen van Ann dat er vraag was naar een buschauffeur. “Hij besloot om het aan Johan De Weerdt te vragen. Johan zag het als een vriendschappelijke wederdienst. Sindsdien engageert hij zich, net als enkele andere vrijwillige chauffeurs, om David en een aantal andere gasten elke maandagavond naar huis te brengen.”

Verder is ook extra individuele begeleiding meer dan welkom, iets waarover Ann Vanallemeersch een woordje kan meespreken. Sinds enkele maanden gaat zij een keer om de twee weken op donderdag wandelen met Marie-Chantal. “We begeven ons afwisselend richting oude spoorwegberm, Poelberg of doen een ‘toerke’ in het centrum en praten wat bij. Marie-Chantal sluit graag af bij een drankje of een klein hapje. Ik merk dat ze altijd content terugkeert en dat is mijn grote drijfveer”, zegt Ann. “Ik weet ook dat ze fan is van Tiny-boeken en heb er haar een paar uitgeleend.”

De gasten zien ons graag komen en voelen zich een beetje familie

Mogen zich ook melden: vrijwillige tuiniers voor het onderhoud van het groen rond de vele bijhuizen van Mivalti. Iemand die goed overweg kan met een naaimachine zou op maandagochtend een graag geziene figuur zijn in het atelier.

Creativiteit heeft Mivalti altijd hoog in het vaandel gedragen. Dat getuigen Godelieve Bultinck en Laurette Verschaetse, vrijwilligers in de breiclub: “De gasten zien ons graag komen en voelen zich een beetje familie. We passen onze sessies aan naar hun mogelijkheden: een kussentje breien met hun naam op, of een kerstman in de eindejaarsperiode… Het hoeft allemaal niet ingewikkeld te zijn, voor hen komt het sociaal contact op de eerste plaats.”

Dat getuigen ook begeleiders Jens Vanthornout en Charissa Brulez. “De vrijwilligers dragen bij aan het comfort en welzijn van onze gasten. Het is mooi om te zien hoe er een vriendschapsband groeit. Zij zorgen voor wat extra me-time, een babbeltje of dat uitstapje waar wij in ons drukke werkschema niet altijd tijd voor hebben.”

Vrijwilligersraad

Als vrijwilliger binnen Mivalti heb je ook een belangrijke stem binnen de organisatie. Met dank aan de vrijwilligersraad onder leiding van Tonny Mestdagh. “Ons orgaan, dat zes keer per jaar samenkomt, moet zowat een unicum zijn. We vormen het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en in die zin ook de link met vrijwilligerscoach Ann en de directie.” Eén ding is zeker: Mivalti hecht zo veel belang aan zijn vrijwilligers dat wie de stap zet zich nooit een nummer voelt binnen de organisatie. Vrijwilligers zijn verzekerd en wie met eigen vervoer op weg gaat, krijgt een kilometervergoeding. Een gezamenlijke uitstap of een vrijwilligersfeestje vormen de jaarlijkse bedanking.

Vrijwilligers mogen zich melden via ann.roelens@mivalti.be of 0499 75 91 52.