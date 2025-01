Misviering in Ruiselede voortaan tweewekelijks

Voortaan zal er nog maar om de twee weken een misviering plaatsvinden in de kerk van Ruiselede. Oorzaak is de overplaatsing van de Beernemse pastoor Edouard Van Maele als deken naar Kortrijk. Daarmee moeten binnen de pastorale eenheid Sint-Augustinus Beernem-Ruiselede-Wingene de taken herverdeeld worden.

De zondagdienst van 10 uur in Ruiselede zal voortaan nog slechts om de twee weken plaatsvinden. Wie toch elke zondag naar de mis wil, zal dus naar Beernem of Oedelem moeten. “Het bisdom van Brugge besliste geen nieuwe pastoor in Beernem aan te stellen, dus ben ik nu alleen verantwoordelijk voor de hele eenheid”, legt pastoor Bart Malfait uit. Binnen de pastorale eenheid zijn er nog wel twee misvieringen, op zaterdag of zondag, maar niet meer ieder weekend in Ruiselede.