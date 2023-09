Misskandidate Axelle bezoekt XP-patiënt Ilano

Axelle Van Hulle (21), de Gistelse kandidate van de provinciale Miss Belgiëvoorronde, bracht een bezoek aan de 7-jarige Ilano Van den Bulcke uit De Panne, die lijdt aan xeroderma pigmentosum (XP). “Ilano kan geen UV-licht verdragen en moet speciale pakken dragen en behandelingen volgen om toch te kunnen buiten komen. De aandoening van Ilano is erg uitzonderlijk en zijn verhaal sprak me enorm aan. Om hem te steunen, verkoop ik pakjes snoep voor 4 euro”, zegt Axelle, die op 16 september in de finale van Miss West-Vlaanderen, de laatste voorronde voor de nationale Miss Belgiëverkiezing, staat. (TVA/foto PM)