Miss-kandidate Qiara Lucas organiseert benefiet: “Ik zou graag in de voetsporen treden van Annelien Coorevits”

Qiara Lucas (18) uit Wijtschate hoopt op 16 september in Plopsaland De Panne door te stoten naar de finale van Miss België. De Miss-kandidate organiseert in aanloop een muzikale benefiet in Lo-Reninge om zo geld in te zamelen voor drie goede doelen.

Qiara komt uit Wijtschate en ze is de dochter van Gregory Lucas en Vanessa Guestin. Qiara is de zus van Sirano, Qirano, Sirena, Syena en Qyliano. Ook haar metekind Dylano woont bij Qiara en haar gezin. Dawid Kaminski is haar vriend. “En mijn grote steun en toeverlaat”, vult ze aan. “Ook kleine broer Qyliano en metekind Dylano zijn grote supporters.”

Vorig jaar nam ze ook al deel aan de preselectie van Miss België. “Ik wilde tonen dat ik sterk in mijn schoenen sta en doe dit jaar een nieuwe poging. Mijn ultieme droom is het kroontje, daarmee zou ik in de voetsporen kunnen treden van Annelien Coorevits. Ook zij is van Wijtschate afkomstig.”

Sinds enkele maanden loopt ze trots rond met haar lint ‘kandidaat Miss West-Vlaanderen’. “Ook daarvoor moet je geselecteerd worden. De volgende stap is met 200 kandidaten naar de selectieshow op 16 september in Plopsaland De Panne. Vijf meisjes per provincie mogen door naar de volgende ronde, ik hoop daar uiteraard bij te zijn. De show bestaat onder meer uit een bikinidefilé, defilé met avondjurk en we moeten ook twee keer dansen. Ik kijk er enorm naar uit.”

Drie jobs

Qiara is een bezige bij, ze combineert haar opleiding ouderenzorg in het Immaculata met drie jobs. “Ik werk al sinds mijn 15de in de horeca. Momenteel is dat bij De Bralle en De Palingbeek. Aansluitend op mijn opleiding beoefen ik ook een job bij wzc Wieltjesgracht in Ieper. Tijd voor andere hobby’s is er niet zo veel, al ga ik graag wandelen met mijn dwergkeesje Dior en ik zing ook graag.”

Vanuit haar passie voor het zingen, organiseert Qiara op 19 augustus een muzikale benefiet in Lo-Reninge.

Goede doelen

“Als Miss-kandidate is een van onze opdrachten om geld in te zamelen voor de goede doelen. Dit jaar zijn dat Oogjes voor Odette (kindje met zeldzame oogaandoening), XProtect Ilano (jongen met zeldzame huidziekte) en Pelicano (een kinderarmoedestichting). Dit gaat door in Tempelare 4, bij mensen die me ook al de hele tijd volgen en steunen in mijn avontuur. Om 18 uur zal zangeres annex mijn nicht Britcee de avond muzikaal openen. Haar mama is meter van mijn kleine broer. Zij begon recent met zingen en bracht haar eerste single uit. Later volgen nog Nadia, Nico, Chris Reilhof en Kris Wills. We voorzien een tombola, kinderanimatie, karaoke en ik zal zelf ook zingen als dankbaarheid voor alle aanwezigen. Mijn favoriete nummers? De muziek uit de film The Greatest Showman! We hopen op een mooie opkomst”, aldus Qiara.

De benefiet is op 19 augustus. Adres: Tempelare 4 in Lo-Reninge. Meer info: 0491 32 79 16 – 0497 20 21 77 Een ticket in voorverkoop kost 10 euro, aan de deur 12 euro.