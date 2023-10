Mirom Roeselare gaat voor 30 procent minder afval

Vijf weken lang daagt afvalintercommunale Mirom je uit om je afvalzak lichter te maken. Dat is niet enkel goed nieuws voor het milieu. Door mee te doen verdien je punten waarmee je een gemeentebon kan verdienen, of je kans kan wagen voor een vakantiecheque ter waarde van 200 euro.

We sorteren met z’n allen best al goed, maar het kan nog beter. Uit onderzoek blijkt dat er nog veel recycleerbare materialen en voedsel in de vuilniszak belanden. Denk maar aan een kapot stuk speelgoed, een lege tube tandpasta, een kassaticket of een gescheurd t-shirt. Dat is jammer van de verloren grondstoffen, energie en kosten. Maar ook brood, restjes pasta, verlepte groenten of een vervallen potje yoghurt belanden vaak nog onnodig in de afvalzak. Voedselverlies kost een gezin gemiddeld zo jaarlijks bijna 400 euro!

Punten verzamelen

Met 30 procent minder geven Mirom en jouw gemeente (Hooglede, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden, Torhout, Wingene en Zonnebeke) je praktische tips om daar gedurende 5 weken iets aan te veranderen. Alle inwoners kunnen de uitdaging aangaan en acties uitkiezen om thuis iets anders aan te pakken. Met elke actie verdien je punten. Er is ook elke week een quiz en op alle recyclageparken kan je terecht met klein herbruikbaar materiaal. Je kiest zelf wat je haalbaar ziet en verzamelt zo punten én ervaring. De punten kan je nadien omruilen voor een gemeentebon (zolang de voorraad strekt) of voor een wedstrijdbiljet waarmee je kans maakt op een vakantiecheque.

Elke week acties

Benieuwd welke sorteerinspanningen jij nog kan doen of hoe jij minder voedsel kan verspillen? Registreer je dan snel op www.30procentminder.be. Nog tot eind november ontdek je er elke week nieuwe acties. Een overzicht van de gratis infosessies en alle inzamelacties op de recyclageparken vind je ook op mirom.be/activiteiten.