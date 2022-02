Mirom lanceert gft-container in Menen, Wervik en Wevelgem:“Wie intekent, bespaart aanzienlijk”

De groene en blauwe vuilniszakken zie je vaak in het straatbeeld. Vanaf 2023 komt daar een nieuwe variant bij. Mirom lanceert op 1 januari de gft-container, waarmee het restafval nog verder kan worden gerecycleerd. “Het gebruik van de gft-bak, dat aan een abonnement zal worden gekoppeld, zal volledig vrijblijvend zijn. Het wordt niet verplicht”, klinkt het bij Mirom.

Groente-, fruit-, keuken- en tuinafval vliegen vandaag nog steeds mee met het restafval in de groene zakken. Met de komst van de nieuwe gft-container krijgen deze stukjes afval in 2023 een nieuwe bestemming. “We hebben de inhoud van de restafvalzakken grondig geanalyseerd. Daaruit bleek dat bijna 40 procent van de inhoud uit gft bestond.”

“De groene container biedt een oplossing voor mensen zonder tuin”

Volgens Kristof Moeyaert, directeur van de intercommunale, kan dit soort afval nog verder worden gesorteerd: “Via een aangepast gistingsproces kan gft worden gecomposteerd en zo worden getransformeerd tot groene energie. Los daarvan bespaart de gebruiker op die manier 40 procent uit van zijn vuilniszak, wat meteen een economisch voordeel oplevert. Het gebruik van de gft-bak, dat aan een abonnement zal worden gekoppeld, zal niet verplicht zijn. Toch zijn we ervan overtuigd dat het systeem zal weten te overtuigen. Wie bijvoorbeeld op een appartement woont of geen tuin geeft, kan geen compostbak plaatsen. De nieuwe, groene container zal een oplossing kunnen bieden. Er zullen exemplaren van 40, 140 en 240 liter beschikbaar zijn. Hiermee kunnen we een correcte dienstverlening bieden voor zowel alleenstaanden als grote gezinnen.”

Tweewekelijks

De groene bakken zullen, net zoals de afvalzakken, aan de voordeur worden geplaatst waarna een firma ze zal ophalen. “Op dit ogenblik plannen we tweewekelijkse ophaling, die geen enkele invloed zal hebben op de ophalingen van het andere afval”, gaat Kristof Moeyaert verder. “Door de komst van de gft-containers zullen de tuinafvalcontainers niet langer worden gebruikt dus zal dit qua werklast niet veel verschillen met de huidige toestand. Klanten die over een tuinafvalcontainer beschikken, zullen worden gecontacteerd met de mogelijkheid over te stappen op het gft-systeem.”

Kostprijs?

Hoewel het gft-principe aan een abonnement zal worden gekoppeld, is de precieze kostprijs nog niet duidelijk. “De tarieven liggen nog niet vast al hebben we enkele berekeningen die we tijdens de gemeenteraad zullen voorleggen”, pikt bevoegd schepen Patrick Roose in. “Van zodra we een akkoord hebben bereikt, zullen we de prijzen bekend maken.”