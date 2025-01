Mireille blaast 101 kaarsjes uit in Zilverduin

In seniorenresidentie Zilverduin in Vosseslag werd vorige week de 101-jarige Mireille Soenen in de bloemetjes gezet. Mireille zag het levenslicht op 3 januari 1924 in Roeselare, waar ze in 1942 haar jawoord gaf aan Maurice Heynderickx. Haar man was garagist en zij deed de administratie. Na hun pensioen gingen ze samen rentenieren onder de Spaanse zon, maar toen Maurice in 1986 overleed, nestelde Mireille zich in Oostende. Haar geheim om goed oud te worden? “Gezond leven is de boodschap. Maar vergeet ook niet om af en toe van het leven te genieten”, klinkt het. Mireille verblijft ondertussen al bijna tien jaar in residentie Zilverduin. “Het is een vrolijke dame, onze Mireille”, klinkt het daar, “altijd in voor een babbel en een lach.” (WK/foto WK)