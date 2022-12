Minister Ben Weyts investeert in nieuwe sportinfrastructuur in Ingelmunster

Vlaams minister van Sport Ben Weyts investeert fors in sportinfrastructuur. Ook Ingelmunster deelt mee in de koek.

“Met 992.250 euro aan Vlaamse steun kan een nieuwe gym- en trampolinehal gebouwd worden en kunnen de huidige kleedkamers gerenoveerd worden. De oudste vleugel van het bestaande sportcomplex (6 kleedkamers) wordt afgebroken”, zegt schepen van Sport Jan Rosseel. “De nieuwbouw voorziet in een turnhal van ongeveer 850 vierkante meter en tien kleedkamers. De bestaande gymhal wordt een volwaardige sporthal met nieuwe sportvloer en de HVAC-installatie van de oude sporthal wordt volledig vernieuwd.”

In totaal investeert Vlaanderen via Sportspurt 185 miljoen euro. Het is een nooit geziene investering die voor elke sportende Vlaming moet renderen. “Met onze Sportspurt zetten we de inhaalbeweging verder door voor meer en betere sportinfrastructuur dicht bij huis te zorgen”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Schepen Jan Rosseel bedankt de financiële, technische en de vrije tijd/sportdienst van de gemeente Ingelmunster omdat ze hard werkten om dit dossier op te maken, zodat deze subsidie binnengehaald kon worden. (Patrick D.)