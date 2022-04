Miniaturenfestival in Nieuwpoort is al meteen een voltreffer en loopt nog hele paasvakantie

De hele paasvakantie loopt in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Nieuwpoort het Internationaal Miniaturenfestival, een tweejaarlijks gebeuren dat iedere keer opnieuw kan rekenen op heel wat publieke belangstelling.

Ook dit jaar zal dit niet anders zijn, want op de eerste dag, afgelopen zondag, mocht organisator Sofie Gonnissen (86) uit Nieuwpoort al een pak geïnteresseerden ontvangen. Meer dan 30 gelijkgestemden uit heel Europa tonen er tot 17 april hun met de hand gemaakte kunstwerken. De leeftijd van de deelnemers varieert tussen de 15 en 90 jaar. De toegangsprijs bedraagt 2 euro.

Alles zelf gemaakt

Sofie Gonnissen is al jaren in de ban van miniaturen en baat op de markt in Nieuwpoort haar eigen zaak The Small World uit. Ze werkt heel wat opdrachten af voor buitenstaanders, maar maakte toch ook nog tijd om voor haar drie kleinkinderen een poppenhuis te maken. “Ik kan er maar niet genoeg van krijgen”, zegt Sofie, die nog lang niet van plan is om er mee te stoppen. “Ik werk nooit met bouwdozen. Alles wat je ziet maak ik zelf, tot de baksteentjes, dakpannetjes en de boompjes op de oprit.”

42.000 baksteentjes

Het mag en moet gezegd: de werken die te zien zijn in de kerk in Nieuwpoort zijn echte pareltjes waar de makers heel wat uren werk hebben ingestopt. “Als ik een miniatuurhuis bouw, werk ik er toch wel anderhalf jaar aan. De bouw van een kasteel kan al gauw drie jaar aanslepen”, lacht Sofie. “Je moet er wel heel wat geduld voor hebben. Een van mijn mooiste opdrachten was het maken van een groot landhuis met een lengte van 3,40 meter en een breedte van 1 meter. Ik had er 42.000 zelf gemaakte baksteentjes voor nodig.”

Momenteel is ze bezig met de bouw van het circuit van Francorchamps en aangezien ze niet zo vertrouwd is met de autosport, is dit voor haar een echte uitdaging, maar daar doet ze het voor. “Ik geef ook workshops en de mensen die daar naartoe komen, zijn zowel jonge als oudere mensen. Miniaturen trekken mensen van alle leeftijden aan”, geeft Sofie nog mee. Iedere dag, zeven op zeven, staat Sofie paraat in haar atelier en daar blijft ze aan het werk tot 17.30 uur. Een van haar dromen is het kasteel van Laken na te bouwen.