Mikken Urban Winery opent de deuren in hartje Rumbeke

Onze stad heeft er een primeur bij. Mikken Urban Winery is nog maar de vierde stadswijnmakerij in België. Wijnmakers Marc Dewulf en Charlotte Loosveld brengen voortaan de druiven van hun wijngaarden in Moorslede naar hun wijnmakerij in hartje Rumbeke. Daar is ook een proeflokaal, eventruimte en hun wijnwinkel.

“We spreken van een urban winery wanneer een wijnbouwer ervoor kiest om de wijnmakerij te doen in een stedelijk gebied”,vertelt Charlotte Loosveld op de voorstelling van Mikken Urban Winery in de Rumbeekse Lekkenstraat. “In België zijn er voorlopig slechts vier urban wineries: in Antwerpen, Brussel, Luik en nu dus ook in Rumbeke.”

“De wijnen werden tot en met 2021 gemaakt in onze woonplaats in Rumbeke. Daarna bracht onze zoektocht naar een geschikte vinificatieruimte ons naar een karaktervolle oude loods in hartje Rumbeke. Door de combinatie van de wijngaard in het landelijke Moorslede en de wijnmakerij in het centrum van Rumbeke werd Mikken Urban Winery een feit.”

Rumbeeks goud

“We hielden er aan om de opening van onze urban winery te combineren met een degustatie voor onze (horeca)klanten, leveranciers, plukkers, vrienden en familieleden”, neemt Marc Dewulf over. “We proeven hier onze roséwijn, onze witte en rode wijn telkens met een aangepast culinair hapje. Als aperitief hebben we een pétillant naturel of een wijn van eerste gisting gegeven. Die wijn is nog niet gecommercialiseerd, dat is misschien een volgende stap in het Mikkenverhaal. Ook pakken we vanaf nu uit met ons ‘Rumbeeks goud’. Dat is een brandewijn van druiven die tien maanden heeft gerijpt op eik. Dit destillaat wordt gemaakt van Pinot Gris en Auxerroisdruiven.”

Ook burgemeester Kris Declercq kon de Mikkenwijn best smaken wat hem de lyrische spreuk ontlokte ‘O wijn zo fijn, kon je maar steeds in mijn buikje zijn’. Hij was wel zo oprecht om dit citaat aan Albrecht Rodenbach toe te schrijven. De burgemeester benadrukte eveneens dat Roeselare naast Rodenbachstad evenzeer een wijnstad is geworden.

Sterk merk

Schepen van Toerisme Matthijs Samyn vatte het mooi samen. “In 2022 hebben we de campagne ‘Gebeten door Roeselare’ gelanceerd en we focusten op drie pijlers: museum Koers, shoppingbeleving en Roeselare als vallei van de voeding. Mikken Urban Winery zal een zeer belangrijke rol spelen in het versterken van het merk Roeselare als culinaire en voedingsstad.” (Peter Soete)