Mieke en Ronny uit Ingelmunster vieren huwelijksjubileum met show

Het Ingelmunstere koppel Ronny Depypere en Mieke Landuyt vierden hun 46ste huwelijksverjaardag met een show vol artiesten in Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke.

We maakten nog nooit mee dat twee dorpsgenoten hun huwelijksverjaardag vierden in het bijzijn van diverse artiesten. Ronny (67) en Mieke (64) uit de Leeuwerikstraat, een zijstraat van de Spoorwegstraat op de Onze-Lieve-Vrouwparochie, gaan vaak naar optredens kijken. Vorig jaar wilden ze hun 45ste huwelijksverjaardag al vieren, maar toen stond corona nog centraal en dus besloten ze het uit te stellen tot ze een groots feest konden geven. Op 19 augustus 1976 trouwden ze voor de wet in Oostrozebeke en op 18 september 1976 volgde het kerkelijk huwelijk. De maand september was voor het echtpaar dus de ideale maand om eens een muzikaal feestje te organiseren.

“Er kan nog zoveel gebeuren vooraleer we onze gouden bruiloft kunnen vieren en dus besloten we al eerder een groot feest te geven”, zegt Mieke. “Vroeger gingen we tijdens de zomer veel naar wijkfeesten en dus ook naar optredens kijken. Eens met pensioen zagen we op Facebook van alles passeren en dus trokken Ronny en ik eens naar een optreden in De Wante, Middenstand of naar Den Toerist in Meulebeke. Zo leerden we nieuwe mensen kennen, waaronder Jurne Verstraete en zangeres Leah Bien uit Roeselare. We trekken nu minstens één keer per week naar een optreden. Tijdens de week bezoeken we ook wel eens een seniorennamiddag, waar artiesten optreden. We gaan er naartoe om te genieten van de muziek en om plezier te maken. Zo leerden we een andere vriendenkring kennen.”

Feest vol ambiance

“Ronny en ik wilden één keer in ons leven een groot feest geven”, gaat Mieke verder. “Ik kom uit een grote familie. De ene zegt dat ik familie ben van Michael Landuyt alias Michael Lanzo, de andere van niet. Volgens een bestaande stamboom zijn we verre familie. In mijn familie was het wel altijd de mode van grote huwelijksfeesten of andere feesten te organiseren. Toen lag het accent op de maaltijden, inclusief drank. Als je echter ouder wordt, mag je zoveel niet meer eten”, glimlacht Mieke, de mama van wijlen Anja en Annelies die in Meulebeke woont, én de oma van Amber en Joni. “Door in die muziekwereld terecht te komen, besloten Ronny en ik dat ook eens te doen maar wel op onze manier, met veel optredens en veel ambiance.”

Zo’n 200 mensen kwamen samen in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke voor het 46ste huwelijksfeest van Ronny en Mieke. Er waren optredens van Leah Bien, Ever-Lynn, Gio Vano, Suzy Marrel, Veronique Ke, Geert Denna en Jason Bradley. (Patrick D.)