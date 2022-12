Mieke D brengt kerstconcert in Reningelst: “Zodat BuSo Spalier muziekinstrumenten kan aankopen”

Mieke D en de lokale muziekacademie brengen op zaterdag 17 december een kerstconcert in de Sint Vedastuskerk in Reningelst. De opbrengst van het concert gaat naar de aankoop van muziekinstrumenten voor Spalier, de school van De Lovie vzw.

Het is de eerste keer dat Mieke De Backer, samen met haar zus Trees, een kerstconcert organiseert. “We treden al jaren samen op. De kerstperiode is altijd de drukste periode van het jaar qua optredens. Na twee jaar van afgelaste optredens door de coronacrisis, vond ik het tijd om het heft in eigen handen te nemen. We werken ook samen met de lokale muziekacademie en juf Annelies”, vertelt Mieke D. “De aanloop naar Kerstmis is de mooiste tijd van het jaar. We willen mensen dan ook samenbrengen in een gezellige kerstsfeer.”

De Spalier

Mieke koos ervoor op de opbrengst van het concert te schenken aan BuSo Spalier, de school voor buitengewoon onderwijs van De Lovie vzw. “In het Spalier vindt elk jaar de try-out plaats van ons kerstprogramma. De leerlingen zijn als het ware vrienden van ons. Als we dan muziekinstrumenten mee hebben zien we hoe ze ervan genieten om daar even op te mogen spelen. Kerstmis is ook een periode van verbondenheid, daarom willen we deze leerlingen een plezier doen. De kaartverkoop loopt goed en we hebben al een mooi budget die we kunnen spenderen om hen gelukkig te maken”, zegt Mieke D.

Recht uit het hart

Tijdens het concert wordt Mieke bijgestaan door de lokale muziekacademie. “We brengen kerstliederen, maar ook liedjes over hoop en over vrede. Alles wat bij Kerstmis hoort. De lokale muziekacademie doorprikt ons programma met vleugjes gitaarspel en start reeds een half uur voor aanvang om de sfeer er al in te krijgen.” Op 17 december, de dag van het kerstconcert, vindt ook de release plaats van Mieke D haar nieuwe album ‘Recht uit het hart’ die te koop wordt aangeboden voor 10 euro. “Het is een mix van allemaal liedjes die ik zelf heel graag hoor. Een ideaal geschenk voor onder de kerstboom.”

Het kerstconcert vindt plaats op zaterdag 17 december in de Sint-Vedastuskerk in Reningelst om 19 uur. De lokale muziekacademie start om 18.30 uur. Tickets zijn verkrijgbaar bij Mieke D (Kuipersstraat 3 in Reningelst of 0476 77 67 37) of bij Mieke D haar ouders (Baljuwstraat 54 in Reningelst of 057 33 48 39).