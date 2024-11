Middelkerke sluit overeenkomst en moet vanaf nu zelf steenpuin van casinogebouw Silt opruimen op strand

De gemeente Middelkerke moet voortaan zelf het bouwafval opruimen dat afkomstig is van de werf van Silt en nog steeds opduikt op het strand. Het lokaal bestuur sloot een dading af met opdrachtnemer Debuild BV, die in ruil een strandreiniger schenkt aan de gemeente. “Onze gemeentediensten zullen dat in de toekomst zelf aanpakken”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. Open Vld is niet te spreken over deze regeling.

Tussen de gemeente en Debuild BV werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van een nieuw casinogebouw in Middelkerke. In het kader van de bouw van het nieuwe casino werden de zeedijk en het strandhoofd in de projectsite door de opdrachtnemer opgebroken. Deze moest ook instaan voor de verwijdering van het steenpuin en het bouwafval.

Discussie

“Op vandaag komen er verspreid over de projectsite nog steeds stenen en bouwafval naar boven en is er tussen de gemeente en de opdrachtnemer een discussie ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de verwijdering van het resterende steenpuin en bouwafval. Om een toekomstig geschil hieromtrent te voorkomen, wensen we via een dading wederzijdse toegevingen te doen, waarbij de opdrachtnemer een nieuwe strandreiniger aankoopt en kosteloos overdraagt aan de gemeente, en waarbij de gemeente de opruiming van het steenpuin en bouwafval op het strand verder op zich zal nemen”, verduidelijkt burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Het was gemeenteraadslid Johan Töpke (Open Vld) die de kwestie voor het eerst aankaartte bij het gemeentebestuur in december 2023. Tijdens de gemeenteraad van 10 juni trok de liberaal nogmaals aan de alarmbel omdat hij vond dat er dringend actie ondernomen moest worden. Tijdens de zomervakantie vonden diverse opruimacties plaats in de twee strandzones in de buurt van het nieuwe casinogebouw. Daarbij werd zelfs een beachcleaner van de stad Oostende ingezet.

Overeenkomst

De machine van Oostende is krachtiger en slaagt er in om het steenpuin te verwijderen. De gemeente Middelkerke bekijkt de mogelijkheid om samen met de aannemer een gelijkaardige machine aan te kopen. De huidige machine van Middelkerke is enkel gericht op het zeven van plastic en licht afval en is niet in staat om het zwaarder steenpuin op te ruimen”, klonk het op 16 augustus.

En nu hebben het gemeentebestuur en de opdrachtnemer het dus op een akkoordje gegooid. “De mensen van onze gemeentediensten zullen voortaan zelf instaan voor het onderhoud. Het is heel moeilijk om de tijdstippen te bepalen waarop die stenen bloot komen te liggen. Wij kunnen dat zien. Onze mensen kennen het strand, want ze zitten daar constant op met bulldozers om het zand te verschuiven. De aannemer kan ook niet elke keer ter beschikking staan. In plaats van al die extra onkosten en weken te moeten wachten voor het in orde komt, pakken we dat nu zelf aan. Dit is een zeer interessante overeenkomst, want de machine kost bijna 100.000 euro”, zegt Dedecker.

Bedenkingen

Open Vld gaat niet akkoord met deze regeling en stemde tegen tijdens de gemeenteraad. “Het fijn gruis en de glasscherven die op het zachte zand liggen, kunnen ze nooit verwijderen met een beachcleaner. We hebben bedenkingen bij het tijdstip waarop deze dading gesloten werd. De definitieve oplevering van Silt is op 18 maart 2025. Dat betekent dus dat alle kosten verbonden aan deze schoonmaak vanaf nu voor de gemeente zijn. Ons personeel werkt ook niet gratis. Het blijft een ecologische ramp wat er daar gebeurd is. Ik vraag mij ook af wat de gemeente Middelkerke zal doen als de stroming dat afval zal meesleuren over de grens met Oostende en Nieuwpoort”, reageert Johan Töpke.