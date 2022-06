Middelkerke maakt zich klaar voor Belgisch kampioenschap wielrennen

Wie op zondag 26 juni naar Middelkerke of Westende wil afzakken, doet dit het best met de fiets of met het openbaar vervoer. Op die dag is er immers het Belgisch kampioenschap wielrennen, zowel voor de elite vrouwen als elite mannen. Dit evenement zorgt ervoor dat zowel in Middelkerke als in Westende, er tussen 10 en 18 uur geen verkeer mogelijk zal zijn.

De organisatoren en het Middelkerkse gemeentebestuur raden daarom aan om de wagen achter te laten in Nieuwpoort of Oostende en dan met het openbaar vervoer naar Middelkerke te komen. Te voet of met de fiets is een alternatief en er zijn twee fietsenparkings voorzien, een in de Albertstraat en een aan CC De Branding.

“Er komt heel wat kijken bij zo’n organisatie”, zegt schepen voor Sport Henk Dierendonck (Lijst Dedecker). “Vooral ook omdat zowel de start als de aankomst van het Belgisch kampioenschap plaatsvinden in het centrum van de gemeente en dat er ook een aantal plaatselijk ronden zijn. Om 10 uur is er de voorstelling van de elite vrouwen en een uurtje later is er op het Marktplein de start van deze wedstrijd. Tussen 12.30 en 14 uur leggen de elite vrouwen vijf lokale ronden af tussen Middelkerke en Lombardsijde en de aankomst is voorzien rond 14.15 uur. De aankomstlijn is getrokken in de Koninginnelaan ter hoogte van het woonzorgcentrum Haerlebout.”

“Ondertussen is er om 11.15 uur de voorstelling van de elite manen en zij nemen de start om 12.15 uur. Drie uur later zijn ze terug in Middelkerke en zij leggen nog eens zes plaatselijke ronden af. De Belgische kampioen bij de mannen zal gekend zijn tegen 17 uur en om 17.20 uur is er de podiumceremonie bij de mannen.”

Vier fanzones

Verdeeld over het plaatselijke parcours zijn er vier fanzones voorzien en op iedere locatie wordt er gezorgd voor randanimatie, eet- en drankstanden. Er is een fanzone aan de Alexandre Ponchon- en de Jules Van Den Heuvelstraat en ter hoogte van de rotonde op de Zeedijk van Westende is er een tweede fanzone. In Westende-dorp is er op het A. Meynneplein een fanzone en daar zal ook een groot ledscherm opgesteld staan. Een vierde fanzone is er in Lombardsijde aan de Oude Nieuwpoortstraat. De fanzones zijn open van 11 tot 19 uur.

Naast de bovenvermelde fietsparking is er aan De Kalkaart een parking voorzien voor de supportersbussen en er is ook een Urbano Camper Village ter hoogte van de Zeelaan 80. Deze is toegankelijk van zaterdag 25 juni tot en met zondag 26 juni.

“Iedereen zal het Belgisch kampioenschap kunnen meevolgen. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid. Er wordt samengewerkt met Inter om de toegankelijkheid zo optimaal mogelijk te maken”, aldus nog schepen Henk Dierendonck. “Er komt een rolstoelpodium, 100 meter voor de finish met zicht op het podium voor de eindceremonie en Intervrijwilligers zullen zorgen voor het onthaal en assistentie. Mensen met een beperking, die gebruik willen maken van deze voorzieningen, kunnen mailen naar babette.deprez@inter.vlaanderen.”

Voorproefje

Aan de finish is er een vipcafé. Wie al een voorproefje wil van het parcours, kan deelnemen aan de toertocht voor wielertoeristen die op 25 juni wordt georganiseerd. Er kan worden gestart tussen 9.30 en 11 uur voor de 30 en de 60 kilometer en tussen 8.30 en 10 uur voor de 110 kilometer. De start is aan De Branding in de Populierenlaan en het hele parcours is bepijld. De familierit van 30 kilometer brengt je langs Leffinge, Slijpe en Lombardsijde, de 60 kilometer loopt tot in Koekelare, waarna je via Keiem en Mannekensvere terug naar Middelkerke rijdt. Wie kiest voor de 110 kilometer komt voorbij Diksmuide, Alveringem en Steenkerke.

Aan de handelaars werd gevraagd om in etalage versieringen aan te brengen met als thema wielrennen en het BK.