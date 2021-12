Middelkerke maakt ‘de Click’: “Zwerfvuil verminderen én meer recycleren”

Na Blankenberge en De Haan is Middelkerke de derde kustgemeente die instapt in ‘De Click’, een project van Fost Plus. ‘De Click’ is een project om verpakkingen van consumptie onderweg en zwerfvuil in de vuilnisbak te gooien, het gedrag wordt bij lokale handelaars beloond met een kleine attentie.

“Met de Click slaan we een dubbelslag: zwerfvuil verminderen én meer verpakkingen inzamelen voor recyclage”, zegt Steven Boussemaere, director innovation & business development bij Fost Plus. “Dankzij het beloningsmechanisme met Circular UCoins voor elk gescand stuk afval, stimuleren we de juiste sorteerhandeling. De app laat iedereen toe altijd en overal hun steentje bij te dragen. De Circular UCoins die je daarbij opspaart, kan je inwisselen tegen voordelen bij de lokale handelaars.” Jean-Marie Dedecker en schepen Henk Dierendonck hebben grote plannen inzake openbare netheid in Middelkerke: “We willen van Middelkerke een gemeente maken waar het goed vertoeven en ondernemen is. Zo voorzien we in 2022 nieuwe afvalbakken voor gescheiden ophaling in het openbare domein en plaatsen we tussen nu en 2025 met de nieuwe sorteerstraten jaarlijks acht extra ondergrondse afvalcontainers in de toeristische zone. Een nieuw reinheidsplan moet ook de inzet van de dienst Beheer Openbaar Domein efficiënter maken. De samenwerking met Fost Plus en de activatie van de Click kadert perfect in deze plannen. Dankzij de Click slaan we de handen in elkaar om het nog beter te doen en zwerfvuil uit Middelkerke te bannen.”

Liedje

Paul Bruna en Peter Keereman schreven een nummer Maak nu de Click! Het nummer is te beluisteren via https://youtu.be/MCKxfSWZRIY.