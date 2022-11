Middelkerke eert oud-strijders en oorlogsverhalen

Naar jaarlijkse traditie herdenkt het gemeentebestuur van Middelkerke op 11 november gevallen Middelkerkenaars uit beide wereldoorlogen. Vanaf dit jaar krijgt die herdenking, naast de traditionele kransneerlegging, een tastbare dimensie dankzij het ontsluiten van het Middelkerkse ereperk op de begraafplaats aan de Veldstraat. Voor de gelegenheid kun je er op 11 november deelnemen aan een gegidste wandeling.

11 november. De traditionele herdenkingsdag aan Wapenstilstand en gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog is ondertussen uitgegroeid tot een algemeen bezinningsmoment voor alle oorlogsslachtoffers wereldwijd, want helaas verstoren gewapende conflicten ook vandaag nog het leven van ontelbare burgers. Of het nu in Oekraïne, Jemen, Syrië of Zuid-Soedan is, stilstaan bij de waanzin van oorlog is ook vandaag broodnodig.

Ook in Middelkerke veroorzaakten beide wereldoorlogen leed en miserie. Heel wat Middelkerkse oud-strijders – rechtstreeks of onrechtstreeks – kregen hun laatste rustplaats op het ereperk van de Middelkerkse begraafplaats. Onlangs werd deze ereplek helemaal in ere hersteld. “De afgelopen jaren werd het ereperk een beetje slordig. Woekerend onkruid, verzakte zerken enz. Het ereperk deed zijn naam geen eer meer aan. Samen met begraafplaatsopzichter Geovanni tekenden we een plan uit om die vleugel van onze begraafplaats helemaal op te frissen”, zegt schepen Henk Dierendonck.

Geovanni: “Ik verwijderde alle woekerplanten, zette alle zerken netjes recht en stippelde samen met onze groenexperts een duurzaam beplantingsplan met bodembedekkers en bloemen uit. Daarnaast legden we nieuwe paden aan en fristen we het lijkenhuisje helemaal op. Het was een groot werk, maar het resultaat mag er zijn.”

Persoonlijke oorlogsverhalen

Het lijkenhuisje staat al sinds 1924 naast de toegang tot het ereperk en is vanaf nu een statige gids voor het ereperk. Dirk De Poortere: “Dat klopt. Vroeger bewaarden ze hier – tijdelijk – de stoffelijke overschotten van overledenen. Nu vertelt het lijkenhuisje persoonlijke verhalen van de Middelkerkse oorlogsgeschiedenis.“

De gemeentelijke archiefdienst deed opzoekingswerk naar de personen die hier rusten. Samen met de dienst erfgoed ontsluiten ze alle beschikbare informatie aan de hand van een QR-code op de achterkant van de grafzerk. In het lijkenhuisje hangt een plattegrond van de begraafplaats en wat historische informatie. Zo kan iedereen op een simpele manier de persoonlijke verhalen van de lokale oorlogsgeschiedenis ontdekken. Trouwens, hier liggen niet alleen gesneuvelden. Ook verzetslieden of weggevoerden kregen er een laatste rustplaats. Naast het ereperk liggen ook iets meer dan vijftig gesneuvelden van het Gemenebest en twee Poolse soldaten.”

Op 11 november kan je het ereperk bezoeken met een gegidste rondleiding. Die start om 14 uur. Deelnameprijs is 5 euro en je krijgt met de nodige achtergrond en expertise inzicht wie op het ereperk een laatste rustplaats kreeg. Ontdek alle beschikbare ereperkverhalen via deze link. (PG)