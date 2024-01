Middelkerke 25 jaar geleden: terug naar januari 1999

In onze retroreeks ‘Middelkerke 25 jaar geleden’ keert journalist Paul Bruneel elke maand 25 jaar terug in de tijd.

In woonzorgcentrum De Ril wordt het nieuwe jaar ingezet met een concert van het Sint-Niklaaskoor uit Slijpe. Het koor, onder leiding van dirigent Ronny Devriendt en begeleider Carlo Brackx, zorgt voor een feestelijk gebeuren voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de kerkfabriek van Slijpe wordt hulde gebracht aan August Vanstechelman voor zijn jarenlange inzet. Hij krijgt het zilveren kruis van Sint-Donatius. Op 2 januari regent het pijpenstelen, maar toch komen 300 atleten opdagen om in Lombardsijde de nieuwjaarscorrida te lopen. Mario Lanoye verlengt zijn titel tijdens het Europees kampioenschap Black-ball en de CVP-jongeren reiken voor het eerst de Jus D’Orange-prijs uit. Nancy Braem en Lode Maesen krijgen de prijs overhandigd. Marcel Lapon wordt gehuldigd als kaartkampioen bij de KBG Slijpe, Levine Jonckheere is de eerste dame.

Zware brand

Er valt ook minder fraai nieuws te rapen, want op 7 januari vernielt een zware brand een woning in de Dorpsstraat 67 in Leffinge. Er vallen geen slachtoffers, maar de schade is aanzienlijk. De brandweer blust van 16.15 tot 18 uur om de brand onder controle te krijgen. Ook in Lombardsijde brandt het. In de nacht van 18 op 19 januari woedt er vuur in de woning van Ferdinand Dalle in de Santhovenstraat 28. De man slaagt erin om zijn zoon Lesley, die bewusteloos in de keuken ligt, te redden en met een tuinslang een deel van de brand te blussen. Lesley wordt in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Door een oververhit gourmettoestel is er op 10 januari even na 21 uur een ontploffing in restaurant Palermo in de de Smet de Naeyerstraat. Uitbater Jef Deschoenmaeker viert er nieuwjaar met zijn familie. Enkele aanwezigen lopen brandwonden op.

Windturbine

Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Steve Stevaert verwerpt het beroep van stedenbouw tegen een bouw- en milieuvergunning voor een windturbine met een masthoogte van 55 meter en een diameter van 47 meter door cvba Middelwind en Freddy Debeuckelaere (SVHV) wordt in opvolging van Jef Deschacht gemeenteraadslid in Middelkerke. In Westende wordt het Octave Van Rysselbergheplein ingehuldigd en op 21 januari hebben de brandweerlieden van Middelkerke en Nieuwpoort de handen vol om een mazoutvlek op het Lekewater in Mannekensvere te bestrijden. Oorzaak is een ongeval bij bvba Van Eygen. Bij het overpompen van een tankwagen naar een tank loopt iets mis.