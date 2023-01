Middelkerke 25 jaar geleden: Januari 1998

In onze retroreeks ‘Middelkerke 25 jaar geleden’ keert journalist Paul Bruneel elke maand 25 jaar terug in de tijd.

Het jaar 1998 wordt sportief ingezet met de Nieuwjaarscorrida van Lombardsijde. Driehonderd volwassenen en vijftig kinderen trotseren weer en wind, maar de winnaars bij de volwassenen komen niet uit de eigen gemeente. Op de tien kilometer is Carlo Desaever uit Koksijde de primus, terwijl Grieko Verschelde uit Hulste, de vijf kilometer op zijn naam schrijft.

NCMV Middelkerke laat op 7 januari 1998 van zich horen door een uniek wereldrecord te verbreken. In een pot van elf meter lang, een meter hoog en een meter breed wordt 1.100 kg mosselen gekookt in 45 minuten. Om alles op smaak te brengen, werden ook 150 kg groenten gebruikt. De poging was eigenlijk een jaar eerder voorzien, maar door een nijpend gebrek aan mosselen diende deze toen afgelast te worden.

Journalist Georges Keters en de voorzitter van voetbalclub Gold Star Middelkerke Robert Debeuckelaere deden puik opzoekingswerk omtrent de voetbalclub en in januari presenteren zij hun boek 75 jaar Gold Star, boordevol anekdotes en prachtige foto’s. Mario Lannoye schittert op het Europees kampioenschap Black Ball in het Nederlandse Honsbroek en behaalt zowel individueel als in groep de titel. Bij de handelaarsbond Middelkerke-centrum rommelt het en voorzitter Dirk De Jonghe en secretaris Carina Maes nemen ontslag. De gemeente verliest een bekende inwoner, want op 24 januari overlijdt Emmanuel ‘Manu’ Vandenbussche. Hij was actief in tal van plaatselijke verenigingen.

Zeedijk beschadigd

Het gemeentebestuur maakt bekend dat een deel van de nieuwe zeedijk moet worden heraangelegd. Door de najaarsstormen is een deel van de ondergrond weggevloeid. Dit gedeelte werd pas aangelegd tussen februari en juni 1997. Bij de sportloods De Barloke in Leffinge komt een tijdelijk GSM-station en het gemeentebestuur laat ook weten dat er een einde komt aan de jarenlange renovatiewerken aan de Calidris. Vanaf 1 mei zal er kunnen overnacht worden en wordt de cafetaria in concessie gegeven. Er komt ook een reglementering inzake het gebruik van gemeentelijk materiaal want voortaan zal een aanvraagformulier moeten worden aangevraagd en in het merendeel van de Middelkerkse scholen wordt van start gegaan met een preventiepakket tegen drugs. De herstellingswerken aan de Onze Lieve Vrouwekerk van Schore laten op zich wachten. De kerk werd op 13 juni 1996 vernield door een zware brand. De verzekering keerde al 45 miljoen Belgische frank uit, maar de herstellingen kunnen niet starten omdat de stellingen niet meer de nodige veiligheid waarborgen. De stelling afbreken, kost veel geld en daarrond is nu discussie ontstaan.