Middelkerke 25 jaar geleden: Februari 1998

In onze retroreeks ‘Middelkerke 25 jaar geleden’ keert journalist Paul Bruneel elke maand 25 jaar terug in de tijd.

Na meer dan acht jaar verlaat pastoor Roger Lamerand op 1 februari de Sint-Niklaasparochie in Slijpe. Op vraag van het bisdom wordt hij aalmoezenier van het Algemeen Ziekenhuis Henri Serruys en van rvt De Boarebreker in Oostende. Het priesterschap was een late roeping, want hij studeerde af als bakker en werd op 34-jarige leeftijd tot priester gewijd.

Er is nog meer kerkelijk nieuws, want Hélène Vanbelle krijgt op 14 februari het gulden ereteken van Donatianus. Zij is 85 en is al 40 jaar in de weer voor het welzijn van de kerk.

Het gemeentebestuur krijgt een historisch schilderij van de kerk van Mannekensvere, geschilderd door wijlen André Lynen. Het is de dochter van de kunstenaar die het werk overhandigd.

Uit Mannekensvere is er minder goed nieuws te melden, want door het zware verkeer dat trillingen veroorzaakt komen er scheuren in huizen langs de Bruggesteenweg. De weg die dateert uit 1933 is volledig stuk gereden en is een gewestweg. Het gemeentebestuur zal contact opnemen met het Vlaamse gewest.

Er komt ook slecht nieuws over de feestzaal in de Populierenlaan. Deze wordt door de brandweer brandonveilig verklaard. Voortaan mogen er maar 50 mensen meer binnen. Als gevolg hiervan worden heel wat evenementen en activiteiten geschrapt.

Het nieuwe huisvuilbeleid dat op 1 februari van start gaat, werpt meteen zijn vruchten af, want in de maand februari daalt de afvalberg al met een derde en wordt er slechts 432.940 kg restafval ingezameld. De prijs van de huisvuilzakken gaat in februari fors de hoogte in, van 7 naar 35 Belgische frank.

Tussen de Duinenweg en de IJzerlaan wil NV Vabra starten met de bouw van zeven appartementsvilla’s. De wijk zal de naam Golf Azur II heten en wordt gebouwd op een terrein van 1 hectare. De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 1999 en alles moet klaar zijn tegen eind 2000.

Op 23 februari wordt de preventieraad officieel geïnstalleerd. De raad zal adviezen uitwerken en voorstellen doen die meehelpen misdrijven te voorkomen. Voorzitter is Frank Verlinde.

Op 26 februari overlijdt de 82-jarige August Vanmassenhove. Hij werd een tijdje terug gelauwerd omwille van zijn inzet voor de Bond der gepensioneerden.

Bij turnclub Sirene starten de voorbereidingen voor een grote turnshow in mei. De club telt 342 actieve leden, verdeeld over 20 groepen en is een van de grootste verenigingen van Middelkerke. Algemeen voorzitter van de club is Johan Claeys, secretaris Christiane Cool.