Michiel Vanfleteren (26) aan roer van pas opgerichte Leo Club Tielt: “Onze bijdrage stopt niet bij financiële steun”

De Europastad is sinds begin april officieel een serviceclub rijker. Leo Club Tielt verschilt van grote broer Lions Club International door minder te focussen op het doneren van fondsen. “Onze 37 leden – and counting – steken graag zelf de handen uit de mouwen, onder meer voor VOC Opstap”, zegt de Meulebeekse voorzitter Michiel Vanfleteren.

Die verdomde corona toch. Ontstaan in september 2020, werd de nieuwe Leo Club Tielt pas recent – begin april – gecharterd, lees: de Leo’s zijn officieel van start gegaan. “We hebben tijd verloren, maar ook niet veel meer dan een paar maanden”, zegt stichtend voorzitter Michiel Vanfleteren. “Er gaat sowieso een jaar op aan het bepalen en uitschrijven van de statuten en de werking, goede doelen zoeken en aanspreken…”

Hoe nieuw jullie ook zijn voor de regio Tielt, de van oorsprong Amerikaanse Leo Club is dat geenszins in ons land.

Michiel Vanfleteren: “Nee, maar je moest toch al in de richting van Roeselare, Oostende en Gent kijken. De Waregemse Leo Club is recent heropgestart. Onze Tieltse afdeling zag het levenslicht onder impuls van Steven De Coninck en Dirk Verkinderen, beiden verbonden aan Lions Club Tielt. Ze wilden via de oprichting van een Leo Club Tielt verjongen, want onze leden horen allemaal tussen 18 en 33 jaar te zijn. Daarvoor keken ze in eerste instantie naar eigen familie. Zo komt het dat 70 procent van ons ledenaantal bestaat uit zonen en dochters van Lions Club Tielt-leden, 30 procent – onder wie ikzelf – zijn vrienden en kennissen.”

Laat me meteen een vooroordeel op tafel gooien: Tielt heeft er een elitair serviceclubje bij.

“We doen er alles aan om ons tegen dat hautaine imago af te zetten. Dat doen we door met de opbrengst van fundraisings zélf de handen uit de mouwen te steken voor onze goede doelen. Dat is meteen ook het grootste verschil met de Lions: onze bijdrage stopt niet bij financiële steun.”

Hoezo?

“We zijn bijvoorbeeld zo goed als klaar met de renovatie van de zolderruimte van de Tieltse vestiging van VOC Opstap, een organisatie die op vrijetijdsvlak ondersteuning biedt aan al wie daar nood aan heeft. Op die manier wil men de levenskwaliteit van kwetsbare doelgroepen verbeteren of behouden. Via die nauwe samenwerking mogen wij onze maandelijkse algemene vergadering bij VOC Opstap houden.”

“Enkele leden maakten ook videoclips voor de afdeling pediatrie van het Sint-Andriesziekenhuis, om kinderen al van voor de opname een beeld te geven van wat ze mogen verwachten, zodat ze minder bang zijn als het effectief zover is. Ook hielpen enkelen bij een fundraisingsevenement van de Stichting Me To You ten voordele van september bloedkankermaand.”

Hoe staat het momenteel met jullie ledenaantal?

“We zitten aan 37. Niet weinig, temeer we een bijzonder jonge groep zijn. Het oudste lid is pas 27. Om alles goed te kunnen managen, wensen we niet meer dan 50 leden toe te laten. Momenteel zijn vier aanvragen binnen om toe te treden. Bij ons ligt dat iets eenvoudiger dan bij de Lions, waar je moet voorgedragen worden.”

Als voorzitter ben je zelf alleszins een bijzonder ondernemend type. Door jouw toedoen werd najaar 2020 in het Brugse AZ Sint-Lucas de eerste automatische saladebar in Europa geïnstalleerd. Is dat een succes geworden voor DV Fresh?

“Jammer genoeg niet. Ik vrees dat we de slechte lanceringsperiode – in volle coronacrisis – tegen hadden. Zo’n robot marcheert vooral op plaatsen waar veel volk komt, maar in een ziekenhuis mochten die periode amper bezoekers binnen. Bovendien kunnen er slechts 40 porties worden uitgehaald, vooraleer de automatische saladebar alweer moet worden aangevuld, wat het heel arbeidsintensief maakt. Het product is alleszins niet dood, al zijn er momenteel nog geen verdere plannen mee.”

Jij bent intussen andere wegen ingeslagen?

“Niet helemaal, want eens je in de voedingssector aan de slag bent, raak je daar nog moeilijk weg. (lacht) Gezien DV Fresh leverancier is van Picadeli, een in oorsprong Zweeds bedrijf dat saladebars in grootwarenhuizen runt, viel me de kans te beurt om hun vertegenwoordiger voor de Belgische markt te worden. In Frankrijk zijn er 400 Picadeli-saladebars operationeel, in ons land spitsen we ons nog vooral toe op de grootsteden. Bedoeling is dat ik dat actieterrein de komende jaren weet uit te breiden.”

Niet slecht voor iemand die indertijd zijn neus ophaalde voor schoolboeken.

“Op mijn 18de had ik het wel gezien op school. Ik ben mijn schoonvader dan ook enorm dankbaar voor de kansen die ik gekregen heb binnen DV Fresh. Als jobstudent begonnen aan een productielijn, vielen op mijn 22ste al vijf productielijnen en 30 medewerkers onder mijn verantwoordelijkheid. Nadien verhuisde ik naar de verkoop, waar mijn hart nog altijd ligt.”