Michelle Caulier is nieuw diensthoofd Vrije Tijd in Vleteren

Michelle Caulier (28) is het nieuwe diensthoofd Vrije Tijd en Communicatieambtenaar van de gemeente Vleteren. Ze volgt Astrid Blomme op.

“Ik groeide op in Vleteren, en volgde de lagere school in St.-Sixtus. In het Poperingse college volgde ik de afdeling Economie Moderne Talen. Daarna behaalde ik een Master Geschiedenis aan de UGent”, zegt Michelle, die nu in de Ieperstraat in Poperinge woont met haar vriend Aloïs Vandenberghe.

Taken

“Ik werkte eerst een jaar bij het Intergemeentelijk Cultuuroverleg CO7, waar ik medewerker bovenlokale cultuurwerking was. Daarna was ik drie jaar communicatieambtenaar in De Lovie. Met deze job nu keer ik terug naar mijn roots, waar ik opgroeide. De variatie in het werk sprak me heel erg aan: toerisme, jeugd, sport en cultuur. Op beleidsmatig vlak heb ik ook een impact op het aanbod naar de bewoners toe. Ik heb drie medewerkers in mijn team”, aldus nog Michelle.

Haar taken omvatten het coördineren en ontwikkelen van het beleid voor Jeugd en Sport, Cultuur, Toerisme en Zaalbeheer. “Ik kijk ernaar uit om samen met mijn team een gevarieerd en toegankelijk vrijetijdsaanbod te creëren, dat aansluit bij de wensen en noden van zowel onze inwoners als de bezoekers van onze gemeente”, zegt het nieuwe diensthoofd.

Naast het uitbouwen van het vrijetijdsaanbod, neemt Michelle ook de verantwoordelijkheid op voor de communicatie van de gemeente, met onder meer het infomagazine De Vleternoare. Ze beheert de sociale media, houdt de website van de gemeente up-to-date, en onderhoudt contacten met de pers. “Goede communicatie is essentieel om onze inwoners te informeren en te betrekken bij wat er in Vleteren leeft”, duidt Michelle nog.