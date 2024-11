Michel en Laila bouwen twee villa’s in Bentota Beach in Sri Lanka: “België hoeft echt niet meer”

Sinds eind oktober wonen Michel Vandermeersch en Laila Elkelali in Sri Lanka op 3.800 km van Ingelmunster. Michel keert wel nog eens terug naar de Brigandsgemeente om alles te regelen voor de verkoop van hun huis. Zijn ouders en de twee honden zijn ook al van begin oktober in Sri Lanka. Sinds augustus studeert dochter Cejay in het Santa Monica-college in Los Angeles.

In de voorbije 17 jaar woonden Michel Vandermeersch (50) en Laila Elkelali (45) in de Bruggestraat in Ingelmunster. Michel werd geboren in Monrovia (Liberia), groeide op in Izegem waar hij voor elektricien afstudeerde aan het VTI. Laila zag het levenslicht in Roeselare en woonde zes jaar in Marokko. Zij ging naar school in Komen en behaalde een bachelor management assistent talen in Doornik. Michel werkte bijna zijn hele leven in de energiesector. Hij begon bij ETIZ bij stad Izegem, later fusioneerde dat met Infrax en daarna werkte hij bij Fluvius. Laila werkte onder andere bij Vandemoortele in Izegem. De voorbije zes jaar spitsten ze zich toe op een gezamenlijk project: zelfstandig vegan chocolatiers (Loulou’s Chocolate).

Met hele gezin

Het echtpaar heeft een boontje voor Sri Lanka. “In 2004 gingen we naar daar op huwelijksreis. We verloren ons hart aan dit land. Hoewel we nog veel andere landen hebben bezocht en zelfs Mauritius overwogen om er een nieuw leven te starten, focusten we ons uiteindelijk toch weer op Sri Lanka. Een goede vriend, die ik al ken sinds 2004 en die toen sportanimator was in ons hotel, had plannen om samen met zijn Russische vrouw een hotel te bouwen in Sri Lanka. Hij had ervaring met het vinden van geschikte grond in dat land. In 2022 bevond Sri Lanka zich in een economische en politieke crisis. Dat was toen een ideaal moment om grond aan te kopen, omdat de waarde van de inheemse munt zakte”, zegt Michel. “Een paar maanden na dit gesprek trokken we terug naar Sri Lanka en kochten we grond aan. Dat is inderdaad niet bij de deur. Sri Lanka ligt op 8.500 km van België. Het is een eiland net onder India en heeft een prachtige natuur.”

Zuiders temperament

“Uniek aan ons verhaal is dat we de stap hebben gezet met ons hele gezin. Mijn vrouw en ik, mijn ouders waaronder mijn vader van 94 jaar, en onze hondjes. Dat was een heel avontuur dat iedereen kon beleven via ons YouTube-kanaal. Onze dochter studeert dan weer in Los Angeles. Momenteel is onze woning nog niet klaar wegens het typisch zuiderse temperament. We hopen komende maand erin te wonen. Nu huren we een huis. Momenteel zijn we op onze grond bezig met het bouwen van twee villa’s, elk met een zwembad, en een prachtig uitzicht op de rivier. Wanneer ons huis klaar is, verhuren we één kamer met plantaardig ontbijt. De andere villa zal als B&B volgend jaar klaar zijn. Onze locatie ligt op twee kilometer van de zee en op ongeveer 45 minuten rijden ten zuiden van Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. We wonen in Bentota Beach.”

Investering

Volgens Michel is het leven daar goedkoop. “Ons mooie huis in Ingelmunster moet nog worden verkocht. Hier is het leven heel goedkoop en de belastingen kunnen niet meer in onze nek blazen. Gaat dit land erop vooruit, dan zijn onze villa’s een goede investering.”

“Of we hier lang zullen blijven? We denken toch aan 15 jaar, maar Laila en ik willen het allerlaatste van ons leven vertoeven in Rome of Lissabon. België hoeft voor ons echt niet meer”, bekent Michel, die de vele troeven van Sri Lanka opsomde: “Hier krijg je een eilandgevoel, zonder stress en met vriendelijke mensen. De tijd staat hier stil. Het is er altijd 30 tot 32 graden, twee seizoenen regen en een droog seizoen. In de toekomst hopen we hier Belgen en andere toeristen te helpen om dit mooie land te leren kennen. Er zijn hier ook veel mogelijkheden: online lesgeven, een avonturentoer opstarten, fotografie aanbieden aan toeristen, …”

Volg de avonturen van Michel en Laila op www.youtube.com/@islanddreamers en op Instagram island_dreamers_lk.