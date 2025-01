Michael Vanthourenhout ziet kansen op BK veldrijden: “Nieuwe parcours is zeker in mijn voordeel”

Michael Vanthourenhout kijkt uit naar het BK veldrijden bij de mannen elite van zondag in Heusden-Zolder. De renner van Pauwels Sauzen-Cibel Clementines, die in 2023 al eens mocht proeven van de nationale titel, ziet in Limburg een parcours dat hem kansen biedt.

Vanthourenhout verkende woensdag de omloop van komende zondag. “Er zal zondag iets meer cross kunnen gemaakt worden”, verklaarde de naar Wetteren verkaste West-Vlaming op een persmoment over het ietwat aangepaste parcours. “Dat is in mijn voordeel. Je had vroeger een heel lang recht stuk richting de gevaarlijke afdaling. Daar zat een cruciaal punt in de wedstrijd. Die afdaling moest je op kop aanvatten om niet in de problemen te komen of om iets te proberen.”

“De nieuwe lus zorgt ervoor dat je op die plaats eventueel een gat kan slaan op de rest. We zullen onder andere moeten opboksen tegen de mannen van Crelan-Corendon. Eli (Iserbyt) en ikzelf komen goed overeen, dus gaan we met twee als ploeg rijden tegen de rest van het pak.”

Eli Iserbyt moest de voorbije dagen afrekenen met buikgriep, maar raakt naar verwachting wel fit voor het BK. Zijn voorbereiding is door de ziekte evenwel verstoord. “Ik ben, in tegenstelling tot mijn ploegmakker Eli, gelukkig gezond en ook helemaal klaar voor de titelstrijd”, aldus Vanthourenhout. “Ik heb eigenlijk vorige week mijn deel al gehad. Ik was toen wat ziekjes. Kijk, het is voor iedereen een heel zware periode geweest. Het is logisch dat jouw lichaam dan wat zwaktes begint te vertonen na die opeenvolging van zware en vele wedstrijden. De kou doet er ook allemaal geen goed aan.”