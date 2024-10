Michael en Marie-Louise zijn 70 jaar getrouwd: “Ons geheim? Niet jaloers zijn”

Michael Lemahieu (91) en Marie-Louise Baillieu (90) hebben hun platina huwelijksverjaardag gevierd. Ze zijn maar liefst 70 jaar getrouwd en werden ontvangen in het stadhuis door raadslid Stephanie Demeyer.

Marie-Louise is geboren in Poperinge op 2 september 1934 als enig kind. Zij ging naar school in Vlamertinge en trok naar de Heilige Familie, afdeling naaien, in Ieper. Ze was lid van KAJ Vlamertinge en van een toneelgroep en hield van creatief werk en kleding naaien voor haar en de kinderen. Marie-Louise werkte kortstondig als stikster en naaister en werkte later bij Sierens in Bissegem, Deltex en Grand Bazar in Kortrijk als verkoopster.

Eretekens

Michael is geboren in Oost-Vleteren op 3 december 1932 als jongste van drie kinderen. Hij volgde er lager onderwijs en trok naar het Sint-Stanislascollege in Poperinge en behaalde er een diploma Handel. Hij werkte bij Lefevere & Zonen in Kortrijk, waar hij slijper-polijster werd van radio- en televisiekasten, maar bouwde later ook een 32-jarige militaire carrière uit als onderofficier, adjudant en adjudant-chef. Hij kreeg enkele militaire eretekens, zoals de Gouden Palm in de Kroonorde en het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II. Michael speelde ook voetbal en is lid van de kaartersclub. Na zijn carrière in de luchtmacht deed hij samen met zijn neef genealogische opzoekingen naar hun roots in West-Vlaanderen. “We hebben sporen teruggevonden van Lemahieu tot in 1540”, luidt het.

Marie-Louise en Michael leerden elkaar kennen op de ‘draaiende rups’ tijdens de kermis in Poperinge. Ze trouwden op 23 oktober 1954 in Woesten en kregen drie kinderen: wijlen Patrick (getrouwd met Ann Walschap), Regine (getrouwd met Stefaan Delie) en Alain (getrouwd met Nancy Vansteenkiste). Er zijn intussen zes kleinkinderen met Kenneth, Jessie, Jeroen, Michael, Melissa en Maxim. Er zijn ook al vijf achterkleinkinderen met Lauren, Lenna, Renée, Tibo en Milou.

Verdragen

Het geheim van hun lang huwelijk? “Niet jaloers zijn, veel vertrouwen hebben in elkaar, verdriet en vreugde samen verdragen en verwerken. Kortom, rekening houden met elkaars wensen”, klinkt het bij de jubilarissen. Het koppel woont nu in het woonzorgcentrumSint Vincentius op de Houtmarkt.